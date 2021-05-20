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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.05.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

İlk adım atıldı... Resmen talep yağdı! 50 Euro'ya aşı turizmi

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İlk adım atıldı... Resmen talep yağdı! 50 Euro'ya aşı turizmi

San Marino yabancı turistler için aşı turizmine başladı. İlk olarak Letonyalı bir arkadaş grubunun faydalandığı aşı turizmi için konuşan San Marino'lu yetkililer yurtdışından şimdiye kadar Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılanmak için 150'nin üzerinde e-posta aldıklarını belirtti.

Güney Avrupa'da bulunan San Marino, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşılarını aşı turizmine sundu. Ülkede iki doz uygulanan aşı için 50 Euro alınacak. 

ŞARTLARI VAR

The Guardian'da yer alan habere göre, San Marino'da geçen haftadan itibaren aşı turizminin de yolu açıldı. Turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistler ücret karşılığında aşı olabilecek. 

İlan var, telefona yanıt veren yok Aşı turizmiyle ilgili yetkili isimden önemli uyarı
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San Marino'ya giden turistler sadece 50 Euro karşılığında iki doz aşı olmuyor. Aynı zamanda anlaşmaya dahil 19 otelden birinde 3 günlük bir rezervasyona sahip olması gerekiyor.

Ziyaretçi konaklama rezervasyonu yaptıktan sonra, otel sahibi yerel sağlık otoritesine aşı randevusu ayarlıyor. Girişim sadece İtalya'nın turizme açtığı ülkelerden gelenlere açık. 

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İlk adım atıldı... Resmen talep yağdı 50 Euroya aşı turizmi

İLK AŞI OLANLAR LETONYALILAR

Letonya'dan dört kişilik arkadaş grubu, Sputnik V Covid aşı tatil paketinden yararlanan ilk ziyaretçiler oldu. Grupla birlikte dahil olan 48 yaşındaki Armens, bu durumdan o kadar memnun kaldı ki boş aşı şişesini bile sakladı. 

Letonyalı arkadaş grubu kendi ülkelerinin AB onaylı Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson Covid aşılarını sunmasına rağmen, İtalya'nın merkezinde karayla çevrili bağımsız bir devlet olan San Marino'ya bir gezi yaptılar.

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Dört kişiden biri olan 29 yaşındaki Artjoms, "Rus aşısına güveniyoruz. San Marino ile ilgili haberleri duyduğumuzda hemen yer ayırttık" dedi. 

İLK DOZLAR TAMAMLANDI

34 bin nüfuslu San Marino'da herkes en az bir doz koronavirüs aşısı olurken genellikle Avrupa Birliği tarafından onaylanmayan Rus aşısı olundu. San Marino, İtalya'dan almayı beklediği diğer aşı dozlarının gelmemesi üzerine şubat ayında Rusya ile bir anlaşma imzaladı.

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İlk adım atıldı... Resmen talep yağdı 50 Euroya aşı turizmi

BİRÇOK TALEP GELDİ

San Marino Sağlık Bakanı Roberto Ciavatta, "İlk dozdan sonra, geri gelmeden önce San Marino'da kalabilir, ülkelerine dönebilirler veya İtalya'da biraz zaman geçirebilirler" dedi. 

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Almanya, İsviçre, Avusturya, Ermenistan, Arjantin, ABD ve BAE dahil olmak üzere ülkelerden on altı turist şimdiden rezervasyon yaptı. San Marino, dünyanın her yerinden tatil paketiyle ilgili sorular soran 150'den fazla e-posta aldı.

 

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