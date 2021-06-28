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Ekonomi
Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İlk 6 silindirli modeli

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İlk 6 silindirli modeli

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni modeli 296 GTB modelini tanıttı.

Ferrari, 296 GTB ile markanın çok ödüllü 8 ve 12 silindirli güç ünitelerini çevreleyen yeni bir motor tipini tanıtarak devrim hedeflediğini açıkladı.

Yeni bir 663 beygirlik 120° V6 motor bloğu, 122 kW (167 beygir) güç üreten bir elektrik motoruyla birleşiyor. Ferrari’nin bir yol otomobiline monte edilen ilk 6 silindirli bu motor toplam 830 beygirlik güç üretiyor. Sadece yüksek güç üretimi ile dikkat çekmekle kalmayan şarj edilebilir hibrit sistem (PHEV) aynı zamanda gaz pedalı tepki sürelerini hızlandırıyor ve tamamen elektrikli eDrive sürüş modunda 25 km menzil sunarak farklı kullanım koşullarına uyumlu olmasını sağlıyor.

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