İlk 5 ayda Doğu Anadolu'dan 1 milyar 53 milyon 505 bin dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-mayıs döneminde 17 ilden yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıla göre yüzde 55,77 artarak 1 milyar 53 milyon 505 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mayıs döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 176 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 676 milyon 341 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği ihracat, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 55,77 artışla 1 milyar 53 milyon 505 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK ARTIŞ SANAYİ, TARIM VE MADENCİLİKTE

Geçen yıl ocak-mayıs aylarında 518 milyon 133 bin dolarlık sanayi, 131 milyon 295 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayi ürünlerinde yüzde 40,98'lik artışla 730 milyon 459 bin dolarlık, tarım ürünlerinde yüzde 100,53'lük yükselişle 263 milyon 285 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yılın ilk 5 aylık madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 26 milyon 912 bin dolardan 59 milyon 760 bin dolara ulaştı.

Ocak-mayıs aylarında en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 109 milyon 364 bin dolar ile çelik sektörü alırken bunu 105 milyon 931 bin dolarla kimya, 104 milyon 211 bin dolar ile makine sektörü izledi.

DAİB üyesi firmalar, ocak-mayıs döneminde tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 17 milyon 744 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 121 milyon 217 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 17 milyon 781 bin dolarlık gelir elde etti.

YILIN İLK 5 AYINDA EN ÇOK İHRACAT IRAK'A

Birliğin ocak-mayıs ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 276 milyon 810 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 63 milyon 355 bin dolarlık ihracatla İran, 61 milyon 395 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 49 milyon 822 bin dolarla Almanya, 46 milyon 474 bin dolar ile Suriye, 43 milyon 481 bin dolarla Türkmenistan takip etti.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen ocak-mayıs döneminde ciddi ihracat artışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

DAİB üyesi firmaların ihracatında yıl boyunca artış yaşandığını dile getiren Tanrıver, "2021’in ilk çeyreğinde ülkemiz ekonomisi yüzde 7 büyüdü. Bu büyümeye net ihracatın katkısı yüzde 1,1 oldu. Ocak-mayıs döneminde DAİB üyesi 1182 firma ihracat yaptı. 2021 yılında 176 ülkeye ihracat imzası atan ve 22 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı

Tanrıver, ülkenin ekonomik yönde gelişmesine ihracatın önemli katkı sunduğuna işaret ederek, yıl sonu 2,5 milyar dolar ihracat hedeflerini tutturacaklarını kaydetti.

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