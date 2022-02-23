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Şimdiden ilgi odağı oldu! 4 tanesi 50 TL'den satılıyor

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Şimdiden ilgi odağı oldu 4 tanesi 50 TLden satılıyor

Samsun’a yurt dışından getirilen eriğin 4 tanesi 50 TL’den satılıyor. Hamileliğinde erik aşeren müşteriler manavı gece yataktan kaldırarak erik talep ediyor. Yerli eriğin olmadığı zamanlarda ihtiyacı karşılayan Şili eriği, çevre illere de kargoyla gönderiliyor.

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Yaz meyvesi olan ve hamile kadınlar için satılan alınan eriğin tanesi Samsun’da 12.5 TL’den tezgahları süslüyor. Samsun’da 30 yıldır manavlık yapan Hüsamettin Aslan, vatandaşın ihtiyacını karşılamak adına 15 yıldır kış aylarında Şili’den ithal edilen erik satıyor.

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Hamile eşlerinin bazı zamanlar gece saatlerinde kendisini arayıp erik sorduğunu söyleyen Aslan, kutu içinde sattığı 4 eriğin 50 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.

Şimdiden ilgi odağı oldu 4 tanesi 50 TLden satılıyor

Hüsamettin Aslan, “Yerli erik Antalya’dan mart ve nisan ayında gelir. Samsun’un yerli eriği de mayıs ayından sonra çıkar. Şu anda bulunan erikler yurt dışından Şili’den geliyor. 4 tanesi 50 TL’den satılıyor. Hamile kadınlara hizmet olsun diye bulunduruyoruz. Yaklaşık 10-15 seneden beri böyle bir ticaretimiz var. Buradaki ticareti para kazanmak amaçlı değil vatandaşın ihtiyacını karşılamak adına yapıyoruz. Hamile kadınlar tercih ediyor. Gelen müşteriler erik olup olmadığını soruyor. Samsun’dan ve diğer illerden de bize telefonlar geliyor. İnternet üzerinden de bize ulaşıyorlar. Elimizde olmadığında yurt dışında geldiği için 5-10 gün bir müddet istiyoruz kendilerinden. Ona göre sipariş verip kargoyla gönderiyoruz. Saat gece 12’ye 1’e kadar arayan oluyor. Bazen gece yataktan kalkıyoruz ilgileniyoruz. Verdiğimiz numaraya pişman olduğumuz zamanlar olabiliyor. ‘Erik var mı, şeftali var mı, üzüm var mı’ gibi sorular oluyor. Sezonu tabi yavaş yavaş kapanıyor. Mart ayına doğru bu son bulur” dedi.

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