İletişime talep patladı,Turkcell kanatlandı... Gelir rekoru

Turkcell Grubu, 2020 yılının ilk altı ayında gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.5 artışla 13 milyar 582 milyon TL’ye çıkardı. Böylece şirket gelirde ilk yarıyıl rekorunu kırmış oldu. Şirketin net kârı 1 milyar 724 milyon TL olurken, kişi başına ortalama mobil gelir (ARPU) yüzde 14 artarak 46.4 liraya ulaştı. Şirket yılın ikinci çeyreğinde de faturalı net müşteri kazanımını da sürdürdü.

822 BİN YENİ MÜŞTERİ

Son çeyrekte 144 bin faturalı net müşteri kazanan şirket, böylece yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri kazanımı ile de başka bir rekora imza atmış oldu. Turkcell’in dijital kanallar üzerinden yaptığı satışlar yılın ilk 6 ayında bireysel satışların yüzde 11’ine ulaştı. 2022 yılı sonu için yüzde12’lik hedef belirleyen şirketin, 3 yıllık hedeflerine 6 ayda yaklaşması da dikkat çekti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin başarılı sonuçları dün internet üzerinden düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

TALEP HIZLA ARTTI

Pandemi döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte fiber hızında internete yönelik talebin hızla artış gösterdiğini kaydeden Erkan, “Turkcell’in güçlü altyapısı, geride bıraktığımız zor dönemde farkını ortaya koydu. Şebekemizdeki trafikte yüzde 50’lere varan artışlar gözlemlerken, 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 2020’nin ikinci üç ayında 13.9 GB’a yükseldi. Bu süreçte vatandaşlarımızın hızlı internete olan ihtiyacını bir kez daha gördük. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sunan Superbox ürünümüzü kullananların sayısı temmuz ayında 500 bine ulaştı” diye konuştu.

Kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Çözümleri’nin gelirleri 2020’nin ilk 6 ayında yıldan yıla yüzde 15 artış gösterdi. IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk üçte yer alan Dijital İş Çözümleri’nin gelecek dönemler sözleşme bedeli ise 1.4 milyar TL’ye ulaştı.

ÖNCELİK DİJİTALLEŞME

Dijitalleşmenin artık şirketlerin birinci önceliği haline geldiğini vurgulayan Erkan, “Dijitalleşmeyen şirketler işlerine devam edemez hale geldi. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme yolculuğunda kurumlarımızın dijitalleşme yolculuğuna Turkcell olarak destek veriyoruz. Veri merkezlerimizden siber güvenlik çözümlerimize, bulut servislerimizden entegre endüstriyel çözümlerimize kadar kurumların ihtiyaç duydukları tüm çözümleri uçtan uca onlara sunuyoruz” dedi. Erkan, 3 milyar dolarlık yatırım hedefinden sapma olmadığını da ifade etti.

ONLİNE SATIŞTA BÜYÜK SIÇRAMA

Turkcell'in dijital kanallar üzerinden yaptığı satışlar yılın ilk 6 ayında bireysel satışların yüzde 11’ine ulaştı. 2022 yılı sonu için yüzde 12’lik hedef belirleyen şirket, 3 yıllık hedeflerine 6 ayda yaklaştı. Türkiye’nin yerli ve milli ödeme platformu Paycell’in grup dışı geliş büyümesi yüzde 60 olurken, Paycell uygulamasının kullanıcı sayısı geçen senenin 2.5 katına ulaştı. Paycell Kart işlem hacmi ise yüzde 71 arttı. Paycell’de toplam işlem hacmi 2.1 milyar TL oldu.

7 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Murat Erkan’ın açıklamalarından satırbaşları:

- İşe alımları ertelemenin aksine iş hacminde artış öngörüyoruz. İlk 6 ayda 3 bin 149 kişiyi işe aldık. 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var.

- Korona süreci dijital kanallardan gelen gelir payı hedefimize daha erken ulaşmamızı sağladı.

- Turkcell 2020 beklentilerini koruyor, gelirde yüzde 10-12 büyüme hatta daha yukarıda büyüme öngörüyoruz.

- Varlık Fonu sonrası iş yapışta bir değişiklik öngörmüyoruz.

- Pandemi süreci yerli, milli dijital süreçlerin kritik olduğunu gösterdi.

- Döviz kuru riskimiz hemen hemen hiç yok, finansal yapı olarak biz nakit pozisyonu en kuvvetli şirketlerden biriyiz.

- Grup bazında FAVÖK marjı yüzde 41.5, FVÖK marjı ise yüzde 20.7 olarak gerçekleşti.

DİJİTAL SERVİSLERE YOĞUN İLGİ

COVID-19’un etkisiyle talep artışı yaşayan Turkcell’in dijital servisleri, 2020’nin ikinci çeyreğinde tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 23 büyüdü. BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 90’lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı; grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400’lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı. TV+ platformunun aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 artarken, TV+ ve yapay zeka teknolojisi sayesinde selfie çeken kullanıcılara modlarına göre şarkı listesi öneren fizy’de yayınlanan konserler yaklaşık 1.7 milyon kez izlendi.

EVDE EĞİTİME İKİ KAT GB

Murat Erkan, pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgularken, “Öğrencilerimizin daha fazla GB’a ihtiyacı oldu. 3 GB olan EBA TV kotasını 6 GB’a çıkardık. Müşterilerimizin online eğitim platformlarına yaptıkları bağlantı hızlarını artırdık” dedi.