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Ekonomi
Haber Giriş: 03.04.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

İletişim Fakültesi medya merkezi stüdyo ihalesi

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İletişim Fakültesi medya merkezi stüdyo ihalesi

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği‘nin 16. maddesine göre stüdyo ihalesi yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  ihale 21.04.2021 çarşamba günü saat 11:00’de, Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/ İstanbul adresinde yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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