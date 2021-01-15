İlave vergiler Çin’e yaradı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) çalışmasına göre, bu vergiye tabii ürünlerde Çin’den yapılan ithalatta düşüş beklenirken, tam tersine Çin’in ilgili ürünlerdeki ihracatında 569 milyon dolarlık değer artışı yakaladığı görüldü. TEPAV araştırmacıları Ayşegül Taşöz Düşündere ve İlderya Avşar Koyuncu’nin “Türkiye’de Bir Politika Aracı Olarak İlave Gümrük Vergileri: 2020 İncelemesi” çalışmasında, 18 Nisan 2020’den sonra 5 bin 230 ürün için uygulamaya giren İGV’lerin etkileri incelendi. Raporda şu saptamalara yer verildi:

- İGV’ye tabi olmuş 5 bin 230 üründe, Türkiye, 2020 yılının ilk 11 ayında toplamda 29.5 milyar dolar değerinde ithalat yaptı. Bir önceki senenin ilk 11 ayına kıyasla Türkiye’nin toplam ithalatı yüzde 2.6 artarken, İGV’ye tabi ürünlerde ithalat daha yüzde 0.6 arttı.

- İGV’ye tabi olan ve en fazla daralma yaşanan ürünler arasında değerli madenlerden yapılma süs eşyaları ve tekstil malzemeleri öne çıktı. Bu ürünlerin birçoğunda İGV oranları yüzde 5 ve yüzde 10 arasında değişirken, düşüşün bir başka nedeni ise salgının alım gücündeki etkileri olabilir.

- Çin’in İGV’ye tabi ürünlerde Türkiye’ye ihracatında 569 milyon dolar değerlik bir artış yakaladığı görülmekte.