İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ne demek? 2022 ödeme tarihleri

Haberin Devamı

İlave tediye ödemeleri belirli tarihlerde yapılıyor. Geçtiğimiz yılın ilk ödemesi 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta hesaplara geçmiş, son ödeme ise aralık ayında yapılmıştı. 2022 ilave tediye ödemelerinde ikinci taksitin ödemesi nisan ayında gerçekleştirilecek.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlave tediye ödemelerinin ikinci yarısı 29 Nisan tarihinde ödenecek. Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde tamamının 23 Aralık tarihinde hesaplara yatacak.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.