İlave istihdam kredisinde düzenlenme haziranda

Mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsayan düzenlemede, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti, ilave 5 istihdam olması durumunda 500 bin liraya kadar çıkacak. İlk 6 ayı geri ödemesiz olan kredi toplamda 2 yıl vadeli olacak. Ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteği alan 700 bin civarındaki çalışan da normal çalışma sistemine dönerse, işverenleri bu kredi desteğinden yararlanabilecek.

GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İstihdam teşvikleriyle ilgili daha kapsamlı bir çalışma ise, yıl boyunca gündemde olacak. Uygulanan tüm istihdam teşvikleri masaya yatırılacak. Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak gözden geçirme sonrası, yeni teşvik düzenlemeleri yasa teklifi olarak TBMM’ye gönderilecek. Böylece mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşviklerin belirlenebilmesi ve teşvik sisteminde sadeleşme yapılması hedefleniyor.

HEDEF YIL SONU

Açıklanan ekonomik reform programında, “kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin açıkca belirlenmesine” yönelik bir madde de yer almıştı. Bu düzenleme de yasa şeklinde yapılacak ve yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ekonomi reform takvimine göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin kamu tarafından karşılanması için de ayrı bir yasa çıkarılacak. Bu konunun Meclis tatile girmeden gündeme alınması hedefleniyor. Böylece mesleki eğitim teşviği 30 Eylül itibariyle uygulamaya girebilecek. Ayrıca kalfalık ücretlerinde de iyileştirme yapılacak. Bu da 30 Eylül’e kadar tamamlanacak reform maddeleri arasında bulunacak. Bu çalışmalardan önce ise, tüm Türkiye genelinde “sektörel beceri haritaları” oluşturulacak, 30 Haziran’a kadar haritalandırma çalışmaları bitirilecek.

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