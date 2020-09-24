İlave gümrük vergileri uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, 2423, 2424, 2429, 2430, 2514, 2565 ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı kararlarıyla bazı ürünlere getirilen ilave gümrük vergisinin süresi, 30 Eylül'e, ilgili kararlarda 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen gümrük vergisi oranlarının başlangıç tarihi ise 1 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Karara göre, demir çelik ürünlerine geçici gümrük vergisi uygulaması 30 Eylül'den yıl sonuna kadar uzatıldı. Bu kapsamda gümrük vergilerini üç ay süreyle artıran ve 18 Nisan'da uygulamaya konulan karar, 14 Temmuz'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Eylül'e uzatılmıştı.



İthalat rejimi kararına ek II sayılı listede, çeşitli gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları altında yer alan tutkal, plastik ürünler, kauçuk eşya, vida ve cıvatalar, eksenel fanlar, kağıt kesme makinaları, hidrolik presler, elektrik transformatörleri, bazı ölçü cihazları, saat ve sayaçlar, bazı spor aletleri gibi ürünlerin bazıları için 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girmesi öngörülen gümrük vergi oranlarının başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 tarihine, 30 Eylül'e kadar uygulanması öngörülen ilave gümrük vergisi oranları ise yıl sonuna kadar uzatıldı.

Gümrük vergisi oranları uygulama süresi yeniden belirlenen ürünler arasında; 2429 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamaya konulan; bazı tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünleri, 2430 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamaya konulan; bazı sanayi ürünleri, 2514 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamaya konulan; kuyumculuk ürünleri, bazı ev aletleri, inşaat malzemeleri, elektrik ürünleri, müzik ve spor aletleri, 2565 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamaya konulan; inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünler, bazı demir-çelik ürünleri, otomotiv sanayide kullanılan yedek parçalar, televizyonlar, plastik ve kauçuk ürünler, bazı kimyasal maddeler, kağıt, tekstil sanayinde kullanılan iplikler ile bazı sayaç ve kalibrasyon makineleri, 2682 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamaya konulan; kauçuk ve naylon eşya, bazı tekstil ürünleri, cam eşya, bazı kıymetli taşlar, demir ve çelik eşya, tartı cihazları ile bazı makineler de bulunuyor.