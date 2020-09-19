İlaçta global atak

Türkiye’nin en köklü ilaç şirketlerinden, dünyanın en büyük ilk 100 ilaç şirketi arasında olan Abdi İbrahim, İsviçre’nin biyoteknoloji alanında yenilikçi, köklü şirketlerinden OM Pharma’nın yüzde 28.5’ini aldı. İlaç sektörünün öncü ülkelerinden İsviçre’de, sektörün önemli oyuncusu OM Pharma’nın ikinci büyük hissedarı olan Abdi İbrahim Türkiye’de de bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Son 10 yıldır Türkiye’deki 15 ilaç şirketi yabancı şirketlere bir bir satılırken, ilk kez bir Türk şirketi yabancı şirketin ortakları arasına girdi.

TARİHE GEÇTİ

Abdi İbrahim’in kurucusu ailenin temsilcisi, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, dün online bir basın toplantısı düzenleyerek bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Anlaşmanın ocak ayından bu yana masada olduğunu, OM Pharma’ya ortak olmak isteyen şirketler arasındaki rekabetin sonucunda Abdi İbrahim’in önceki gece imzayı atarak OM Pharma’nın hisselerinin yüzde 28.5’ini aldığını açıklayan Nezih Barut, “Abdi İbrahim böylece Avrupalı bir ilaç firmasıyla stratejik ortaklık kuran ilk ve tek Türk ilaç şirketi olarak tarihe geçti. OM Pharma’yı satın alan İsviçreli ortak girişim grubunun tek yabancı ortağıyız” dedi.

4.2 MİLYAR TL

108 yıllık bir geçmişle 3 kuşaktır ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim şirketinin global oyuncu olma hedefine doğru önemli bir adım attığını söyleyen Nezih Barut satın alma ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu gelişmeyle uluslararası alanda etkili bir ilaç şirketi olma hedefimize, ilacın anavatanında köklü bir ilaç şirketine stratejik ortak olarak daha da yakınlaştık. OM Pharma solunum yolları ve üriner sistem alanında ilaçlar geliştiren ve İsviçre’nin önde gelen biyoteknolojik ilaç şirketlerinden biri. OM Pharma’yı İsviçreli bir ortak girişim grubu ile satın aldık. Toplam 500 milyon İsviçre Frankı (yaklaşık 4.2 milyar TL) bedelle satın alınan OM Pharma’nın yüzde 28.5 hissesi, işlem sonrası Abdi İbrahim’in oldu. Temelleri 1937 yılında atılan ve merkezi Cenevre’de yer alan OM Pharma’nın ürettiği biyoteknolojik ilaçlar, Avrupa ülkelerinden Latin Amerika’ya, Çin’den Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyada ve 65 ülkede satılıyor.”

15 ŞİRKET NEDEN SATILDI?

Nezih Barut, ilaç şirketlerinin Türkiye’de son dönemde yabancılara satılmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu: “Türkiye’de devlet ilacın yüzde 95’ini alıyor. Bu halk için önemli. Devlet bunu yaparken bütçesi içinde dönmeye çalışıyor. İlacı halk bedava alıyor, ancak bunun devlete yükü fazla, devlet de bu yükün bir bölümünü ilaç şirketlerinden çıkarıyor. Son 10 yılda Türkiye’de 15 şirket satıldı. İlaç şirketlerinin kullandığı döviz kuru 3.70 Euro kuru. Bugün kur 8’leri geçti. İlaç fiyatlarının en az yüzde 20 artması gerekiyor. Maalesef Türkiye’de ilaç şirketleri ayakta kalamadı ve satılmak zorunda oldu. Satılan ilaç şirketleri bu işe adını koymuş önemli şirketlerdi. Biz Abdi İbrahim olarak bu işi iyi biliyoruz. Aile olarak 108 yıldır bu işin içindeyiz. Global oyuncu olma hedefiyle ilerliyoruz”

TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK DÜNYAYA SATILACAK

Bu satın almayla birlikte OM Pharma’nın bazı kimyasal ilaçların tüm dünyaya üretiminin bundan böyle Abdi İbrahim tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu anlaşmayla birlikte OM Pharma biyoteknolojik ilaçların AR-GE’sine 2.1 milyar TL (250 milyon İsviçre Frank’ı) ayıracak. Toplantıda Nezih Barut, AbdiBio ile bugüne kadar Türkiye’nin ve Avrupa’nın en modern ilaç tesislerinden birisini yaptıklarını, Kazakistan’da, Cezayir’de üretim tesisleri açtıklarını ve Amerika’da yeni molekül geliştirmek için start-up yatırımı yaptıklarını da hatırlatarak, uzun zamandır Amerika ve Avrupa’da satın alımlarla ilgilendiklerini, bu satın almanın Türkiye’deki ilaç sektörüne moral vereceğini, OM Pharma’nın kimyasal ilaç portföyündeki bazı ürünleri tüm dünya için Esenyurt’taki tesislerde üretmeyi planladıklarını da söyledi. Bu ilaçların Türkiye’den ihraç edileceğini, OM Pharma ile ortaklıkla Abdi İbrahim’in de bugüne kadar olmadığı Çin, Latin Amerika ve ABD’de de biyoteknolojik ilaçlarla gireceğini, OM Pharma’nın Abdi İbrahim’in olduğu Kuzey Afrika, Kazakistan gibi coğrafyalara da gireceğini açıklayan Barut, hem Türkiye’de hem de dünyada büyümeye devam edecekleri mesajlarını verdi.

YENİ YATIRIMLAR SIRADA

Dünyanın biyoteknoloji ilaçları konusunda ilerleme içinde olduğunu da anlatan Barut, “Biyoteknoloji ilaçlarda Türkiye geri kalmış durumda. Dünyada bu iş çok büyüdü. Biz burada biyoteknoloji ilaç üretim merkezi olacağız. Bu yatırımları yapmıştık, bundan sonra daha da gelişecek bu iş. Ayrıca burada çok gelişmiş bir insan gücü var. Bu ortaklık sayesinde sinerji doğacak, bilgi birikimleri paylaşılacak” dedi. Barut, yurtdışında bu operasyonları yaparken Türkiye yatırımlarına devam ettiklerini, 15 Temmuz’dan bu yana 700 kişiye istihdam sağladıklarını, yeni fabrikalarının da 150 milyon dolar yatırımla 2 yıl içinde açılacağını, 500 kişilik ek istihdam sağlayacaklarını da açıkladı.