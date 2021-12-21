İlaçlara fiyat düzenlemesi

Haberin Devamı

1400 ilacın fiyatı artarken eş değeri çıkan 700 ilacın ise fiyatı düşecek. Konuyla ilgili Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı Hürriyet’e şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı her yıl şubat ayında bir önceki yılın Euro kurunun ortalamasını alır. Bugün kur 20 lira. Değerlendirirken, bunu 20’den değerlendirmiyor. 2021’in ortalaması olan 10.34’ten değerlendiriyor. Kurun bir yılın ortalamasının yüzde 60’ı alınıyor. Yani 6 lira 36 kuruş baz alınırsa ilaca maksimum yüzde 38 fiyat güncellemesi geliyor. Raporlu hastaların bir çoğu zaten katılım payı ödemiyor. Çalışan kesim yüzde 20’sini ödüyor. Hastanın cebinden çıkan katılım payı biraz artacak.

SAYISI ARTACAK

Bugün de bir fiyat güncellemesi var. 1400 kalem ilacın fiyatında artış olacak, 700 kalem ilacın fiyatında da düşüş var. Bir ilacın jeneriği çıktığı anda orda bir fiyat düşüş gerçekleşiyor. 700 kalem ilaçta geriye doğru bir düşüş var. Bu her sene olur. Bu sene sayı yüksek. Bakanlık 1400 ilaca gelecek fiyat güncellemesi ile bulunabilir ilaç sayısını da artırmış olacak. Aksi halde firmalar bu rakamlara ilaç üretilemeyebilir.”

İşte fiyatı güncellenen bazı ilaçlar: “Çocuk öksürük şurubu yüzde 24.51, çocuk ağrı kesici yüzde 14.68, bazı serumlar yüzde 50’ye yakın, kanser ilacına yüzde 10, tansiyon ilacına yüzde 20, diyabet ilacına yüzde 21...”

Haberin Devamı

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDEN BAKAN’A MEKTUP

İLAÇ Endüstrisi İşverenler Sendikası, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Sağlık Ürünleri Derneği ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mektup yazarak, ilaç kuru konusu ile bu kapsamdaki çözüm önerilerini sundu. Bakan Koca’ya gönderilen mektubun ayrıntıları şöyle: “Hem ilaç kuru hem de SGK tarafından izlenen maliyet odaklı geri ödeme sistemi nedeniyle ülkemizde ilaç fiyatları sadece referans aldığımız Avrupa ülkelerinden değil, hammadde ithal ettiğimiz Hindistan’dan bile daha düşük seviyeye gelmiştir. Öyle ki, Yunanistan’da 10 Euro olan bir ilacın Türkiye’deki eşdeğerinin fiyatı, önce uygulanan fiyat politikası nedeniyle yüzde 40 iskontoya tabi tutulmakta, sonrasında 2021 yılı için 4.57 lira olan sabit Euro kuru ile çarpılmakta ve ortaya çıkan rakam üzerinden bir de yüzde 28’lik SGK iskontosu yapılarak, yaklaşık 1.23 Euro’ya kadar düşmektedir. Yunanistan’da 161 lira olan bir ilaç ülkemizde sadece 19.8 liraya satılmaktadır. Bu kapsamda, 2022 yılı ilaç kuru belirlenirken mevzuatın tavizsiz şekilde birebir uygulanması, ilaç kurunun şubat ayı beklenmeden ocak ayının ilk haftasında açıklanması ve uygulamaya alınması, ayrıca yaşanabilecek kur değişimleriyle endüstrimizin önümüzdeki sene de büyük kayıp yaşamamasını teminen kurda yıl içinde birden fazla güncelleme yapılması konularında desteğinizi talep ediyoruz.”