İlaç için kenevir yetiştirecekler

Haberin Devamı

Resmi Gazete’de yayımlanan “İlaç Etken Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü’ne Dair Yönetmelik”in ayrıntıları şöyle:

Türkiye’de Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir yetiştiriciliğine izin verilebiliyor. İlaç etken maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği için geçen yıl nisan ayında yapılan yasal değişiklikle söz konusu yönetmelik hazırlandı. Yönetmelikle, anılan amaç doğrultusunda kenevir yetiştiriciliğine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecek.

KOTAYI CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Başvuru esnasında ayrıntılı proje dokümanı sunulacak. Başvurusu olumlu sonuçlananlara Bakanlıkça ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği izin belgesi verilecek. Eksiklik tespit edilirse tamamlaması için 15 Kasım tarihine kadar ek süre verilecek. Başvurular, ülke arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda 31 Aralık tarihine kadar değerlendirilerek sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecek. Başvurusu olumlu sonuçlanan gerçek veya tüzel kişiler ile TMO arasında esasları TMO tarafından belirlenen yetiştiricilik sözleşmesi imzalanacak.

Haberin Devamı

KAMERA SİSTEMİ

Elde edilen ilaç etkin maddesi ile yapılacak klinik araştırmalar için Sağlık Bakanlığından izin alınacak. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, çepeçevre kamera sistemleri ile kontrol edilebilen, yeterli ışıklandırma ve alarm sistemi olan, yüksek güvenlik tedbirleri alınmış, kapalı ve iklimlendirme özelliğine sahip tesislerde yapılacak. Tesislerde özel güvenlik görevlisi istihdam etmek de zorunluluklar arasında yer alıyor.