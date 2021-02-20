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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İlaç fiyatları yükseldi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İlaç fiyatları yükseldi
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İlaç fiyatlarında 2021 yılı fiyatlarının belirlenmesi öncesinde dikkate alınacak Euro kuru belirlendi.

Kur, geçen yıla göre yüzde 20 arttırılarak 3.81 TL’den 4.57 TL’ye yükseltildi. Karar öncesi, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara eklenen maddeyle, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak lira cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyeceği” öngörüldü. Kararda, “Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve euro değerini ilan eder” denildi. Karardaki düzenleme aynı gün hayata geçti.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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