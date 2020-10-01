İKÜ, yeni akademik yıla uzaktan eğitimi kolaylaştıran yeniliklerle başlıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 5 Ekim Pazartesi günü, 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştiriyor. Covid-19 pandemisinin ilk günlerinden geçtiğimiz bahar yarı yılı sonuna kadar uzaktan öğretim platformu CATS ile online derslere devam eden İKÜ, yeni akademik yılın ilk yarısında da öğrencilerine uzaktan eğitim hizmeti vermeyi sürdürecek. Üniversite yeni öğrencileri için ilk haftaya özel 5-9 Ekim tarihleri arasında yüz yüze oryantasyon programları düzenleyecek. Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen Akıngüç Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek oryantasyon programları, fakülte ve meslek yüksekokulları öğrencilerine özelleştirilmiş olarak düzenlenecek.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE GÜNCELLEME

İKÜ, yeni akademik yılda öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla CATS sistemini de güncelledi. Yapılan yeniliklere göre Xerte içerik simülasyonu uygulaması ile öğrencilerin öğrenme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanırken bildirim ekranı ile CATS’e eklenen yeni dokümanlar ve bilgilendirme notlarının anında mobil cihaza bildirim şeklinde gelmesi sağlanıyor. E-portfolyo ile öğrencilerin, öğrencilik dönemi boyunca gerçekleştirdikleri tüm çalışmaları mezuniyetleriyle birlikte kendilerine teslim ediliyor, collaborate tool ile anlık görüntülü ve sesli işbirliği imkanı tanınıyor, Rubrik sistemi ile ise öğrenciler ödevlerindeki puanlama kıstaslarını detaylı şekilde görebiliyor. Ders içi iletişim modülleri (Sohbet, duyuru, forum) ile öğrenciler, dersin hocası ve diğer öğrencilerle fikir alışverişinde bulunabiliyor ve yorumlarını paylaşabiliyorlar. Takvim entegrasyonu ile tüm ders ve etkinliklerini kişisel takvimlerine ekleyebilen öğrenciler, WeBWork içerik kütüphanesi entegrasyonuyla ise Matematik alanında Uluslararası Matematik Derneğinin tüm kaynaklarına erişim sağlayabiliyorlar.

TÜM İHTİYAÇLARA “SANAL BANKO” İLE CEVAP

İKÜ’de ayrıca, uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte başlayan “Sanal Banko” uygulanması bu akademik yılda da devam ediyor. Öğrencilerin tüm talep, başvuru ve danışmanlık işlemlerini dijital platforma taşıyan Sanal Banko’da; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başta olmak üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (Kültür Noktası), Kütüphane, Revir (sağlık hizmetleri) ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimleri’nin birer sanal ofisi bulunuyor. Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı’nın desteği ile Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İKÜ Sanal Banko; pandemi nedeniyle eğitim sürecine uzaktan devam eden öğrencilerin ihtiyaç duydukları başlıklarda somut çözümler üretmek üzere çalışıyor.

Bu kapsamda öğrenciler İKÜ CATS ekranları üzerinden, “online kariyer danışmanlığı hizmeti”, “kişisel ve mesleki gelişim eğitim/atölye programları takibi”, “öğrenci belgesi talebi”, “transkript talebi”, “COVID-19 danışma”, “tıbbi danışma”, “sanal muayene” (hastaneye gidemeyenler için online danışmanlık), “uzman psikologlardan kişiye özel psikolojik danışmanlık desteği”, kütüphanenin elektronik kaynaklarına kampüs dışı erişim”, “diğer kütüphanelerden makale sağlama”, “mali konularla ilgili destek”, “çalışan öğrenciler için bilgi ve süreç desteği” gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. Bunun dışında şu anda yurt dışında bulunan ve süreçlerle ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmeti yine Sanal Banko sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

DİJİTALLEŞME, TERCİHTEN ZORUNLULUĞA DÖNÜŞTÜ

Eğitimde dijitalleşmenin kısa bir süre öncesine kadar üniversiteler için bir tercih veya planlama seviyesinde bir başlık olduğunu dile getiren İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, bugün ise dijitalleşmemin bir zorunluluğa dönüştüğünü söyledi. Üniversite olarak kurumsal uzaktan öğretim sürecinde kullandıkları CATS’i, MIT ve Stanford gibi üniversitelerin kullandığı Sakai LMS yazılımını uyarlayarak bundan 10 yıl önce geliştirdiklerini belirten Dr. Günver, ”Aynı dönemde uzaktan öğretim merkezimiz de kuruldu. Bugüne kadar seçmeli dersler ve çeşitli seviyelerde de uzaktan öğretimimizi düzenli olarak kullanıyorduk. Pandemi sürecinde de uzaktan öğretime geçişimiz bu nedenle çok daha yumuşak oldu. Bahar yarıyılını 15 Mayıs’ta, günde ortalama 8 bine yakın öğrencinin sisteme bağlandığı ve 2 bine yakın dersimizi, uzaktan öğretim platformumuz üzerinden noktaladık. Bahar yarıyılı sınavlarımızı da uzaktan gerçekleştirdik. Final döneminde ise günde 8 bini aşkın tekil kullanıcımız sistem üzerinden bağlantı sağladı. 3 bini aşkın sınav (test, quiz, timed test, ödev) uzaktan eğitim platformumuz üzerinden yapıldı. Özetle uzaktan eğitim sürecini, bir zorunluluk değil çağın bir deneyimi olarak yorumluyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da uzaktan eğitimi kesintisiz sürdürebileceğimize inanıyorum. Çünkü uzaktan eğitim, bir anlamda Kültür’ün DNA’sında var. 1938’de dedem Halil Akıngüç’ün kurduğu Kültür Dersevi’ne ek olarak Berlin’deki; mektupla öğretim sistemi Fernschule’nin Türkiye temsilciliğini alması; o günün koşullarında 600 öğrencinin kaydolduğu bir uzaktan eğitim sistemini kurması, bunun en güçlü kanıtıdır.” diye konuştu.