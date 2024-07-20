İktidardan emekli için yeni öneri

Haberin Devamı

Güneş “Kök aylıklarına müdahale etmememiz lazım. Şöyle bir şey yapılabilir: Her emeklinin gelirine bakmak lazım. Burada farzımuhal 9 bin lira alıyor ama bu emeklinin başka bir yerden de bir geliri olabiliyor. Haneye giren paraya bakmak lazım. Taban aylıklarını yükseltmek yerine haneye giren paraya göre o yönde bir çalışma yapılabilir” diye konuştu.

SSK’DA EN YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI 81 BİN LİRA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığının Hazine yardımıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi maddesi hakkında konuşan Güneş, şunları söyledi:

“Biz emeklilerimize çok yüksek maaş verdiğimizi asla iddia etmiyoruz fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım: Bugün SGK’nın 16.3 milyon emeklisi, 28 milyon aktif çalışanı var. Neredeyse 2’ye 1 bile aktif-pasif oranı düşmüyor. Gelişmiş ülkelerdeki bu oran 4-5 civarında Dolayısıyla yapımız çok bozuk. Bayanları 38 yaşında 5000 prim günle, erkekleri 43 yaşında emekli ediyoruz ve dolayısıyla da SGK’nın açığı aşağı yukarı 2024 yılında 900 milyar-1 trilyon TL seviyesinde. Biz taban aylığını yükseltiyoruz. Bir taraftan da daha yüksek prim yatırmışları düşük yatıranlarla denkliyoruz. Mesela, SGK’da yüksek prim yatıran işçi konumunda olanların en yüksek emekli maaşı 81 bin lira. BAĞ-KUR’daki emekli maaşları en yüksek 56 bin lira.”

Haberin Devamı

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ GERİ DÖNDÜ

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen memurlarla ilgili toplu sözleşme ikramiyesi de verilen önergeyle yasa teklifine dahil edildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Toplu Sözleşme İkramiyesi, 707 gösterge rakamı üzerinden ödenecek. Aylık 410 TL artışla birlikte toplamda 637 TL ağustos ayından itibaren ödenecek” dedi.