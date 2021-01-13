‘İkramiye arttı yasadışı bahis cazibesini yitirdi’

Yasadışı bahisin engellenmesi için önemli bir çalışma yapıldığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ikramiye oranları arttırıldığını ve yasadışı bahsin cazibesini ciddi şekilde düşürdüğünü ifade eden etti. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, “Yasadışı bahsin gittiği mecraların ne kadar tehlikeli olduğu, terörün finansmanı, uyuşturucunun finansmanı vesaire o anlamda önemli bir aşamayı kat ettik. Ve bu yasa dışı bahsin etki alanını olabildiğince küçültmüş durumdayız. Sistem oturdukça yasa dışı bahsin etki alanı, cazibesi daha da küçülecek. Sıfırlamak için Hazine ve Maliye, Adalet, İçişleri Bakanlığı hepsi çalışıyor” diye konuştu. Alınan bilgiye göre yasadışı bahisle mücadele kapsamında geçen yıl 33 milyar, 2019’da da 12 milyar lira olmak üzere toplam 45 milyar lira sisteme dâhil edildi.

EMEĞİN SONUCU

Spor ekonomisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, “Özellikle futbol camiasının üretime geçmeden bu piyasayı büyütmesi mümkün değil. Bir sporcuyu yetiştirip yurtdışına transfer ettiğimizde inanılmaz gelir elde ediyorsak, bunu yaygınlaştırmamız lazım. Oyun kalitesi, spor ekonomisinin büyüklüğü de buna bağlı. Ligin marka değerinin artması gerekiyor. Altyapı yatırımı, üretim çok önemli, yurtdışından transfer ettiğinizde ekonomik handikaplar ortaya çıkıyor. Sporcularımız rekor transferlerle gidiyor. ‘Melih, Yusuf, Cenk, Cengiz’ bunların her biri bir emeğin, üretimin sonucu. Demek ki karşılıksız bir şey yok, çalışan, gayret eden kazanıyor. Marka değerini yükseltmek için üretmemiz lazım” dedi.

YETENEK TARAMASI

Yetenek Taraması Projesi kapsamında 1 milyon 300 bin çocuğun taramasının yapıldığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplamda 149 binin üzerinde öğrenci spora yatkın bulundu ve eğitimlere davet edildi. Atletizm başta olmak üzere birçok alanda yetenekli çocuklar keşfettik.”