İKO'dan nitelikli eleman için iş birliği

İKO açıklamasına göre, İKO, Türk kuyumculuğunun üretimde nitelikli eleman sıkıntısını çözmek ve yüksek katma değerli mücevher geliştirilmesinde büyük önem taşıyan bilgisayar tabanlı 3D programlı tasarımlara destek olmak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında, bilgisayar destekli mücevher tasarımı "Matrix Gold" eğitimleri yarın başlayacak.

Kasım ayı içerisinde İKO'nun eğitim katında kurulan tezgahlarda Kapalıçarşı ekolünün omurgasını oluşturan sadekarlık, mıhlayıcılık, mine ve kalemkarlık branşlarında deneyimli kuyumcu ustaları, kursiyerleri geleneksel "usta-çırak" iş modeliyle eğitecek.

Hafta içi gerçekleştirilecek bilgisayar destekli tasarım ve atölye kurslarına pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecek.



"TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLARDAN FAYDALANMAK ZORUNDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKO Başkanı Mustafa Atayık, kuyumculuk sektörünün, bu topraklarda farklı uygarlıkların kültür renklerini taşıyarak 6 bin yıllık köklü bir mirasın üzerinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyaca tanınmış birçok markanın tezgahında ve mücevherlerinde İstanbul kökenli Kapalıçarşı ekolünü temsil eden ustalarımızın katkısı ve izleri var. İşte, bizi dünyada farklı ve özgün kılan; usta-çırak ilişkisiyle bugüne kadar gelen geleneksel üretim anlayışıdır. Sektörümüz dünyada liderliğe oynayacak bir noktaya geldiyse bunu geleneksel üretim şekline borçludur. Ancak sektör olarak bir yandan üretim değerlerimizi korurken diğer yandan da teknolojinin getirdiği kolaylıklardan faydalanmak zorundayız. Başarı için teknoloji ile geleneğin bir arada olduğu bir yapıyı geleceğe taşımak zorundayız. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile 3D programları kullanan tasarımcıların yetişmesi amacıyla iş birliği yaptık."

Atayık, yarın, dünyada çok popüler olan ve tasarım birimlerinin olmazsa olmazı haline gelen "Matrix Gold" eğitimlerine başlayacaklarını bildirdi.



Türk kuyumculuğunun; dünyadaki başarısını teknolojiyi, yakından takip ederek imalatına kısa zaman içinde entegre etmesine borçlu olduğunu belirten Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bağlamda günümüzde yazılım teknolojileri, her alanda olduğu gibi kuyumculukta da önemini koruyor. Sektörde adından söz ettiren dünya çapındaki firmaların tasarım birimleri, 3D programları kullanan tasarımcıları tercih ediyor. Gelecekte yazılım bilgisi olmayan firmaların varlığını korumasının ne kadar güç olduğunu bilmekteyiz ve bu konuda sektöre hizmet etmek için Matrix Gold ve Zbrush gibi sektörümüzün olmazsa olmaz yazılımlarının eğitimlerini vereceğiz. Sektörümüzde nitelikli tasarımcı eksikliği var. Öğrenciler, gençler ve bu işi meslek edinen ya da firmaların tasarım biriminde çalışan herkes, bu eğitimden yararlanabilecek. Matrix Gold sınıfında tasarım sanatçısı Bahadır Benzer, elde mücevher tasarımı dersini de Derya Alantor Aslan verecek. Eğitim sonunda kursiyerlere İKO ve Ticaret Üniversitesi logolarının yer aldığı mezuniyet belgesi ve sertifika vereceğiz."



DENEYİMLİ USTALAR, TEZGAH BAŞINA GEÇİYOR

Mustafa Atayık, mesleğe 40-50 yılını veren ustaların, atölyelerinin ardından bu kez mesleğin geleneksel üretim yöntemlerini geleceğe taşımak amacıyla İKO'da kurulan tezgahların başına geçeceğini, atölye derslerinde branşında kendini kanıtlamış ustaların deneyimlerini genç kuşağa aktaracağını aktardı.

Eğitim süreleri uzadığı için sektörde çırak-kalfa bulmanın zorlaştığını vurgulayan Atayık, kuyumcuların son zamanlarda kalifiye yetişmiş, tezgah, mıhlama, kalem ve mine gibi alanlarda eleman arayışı olduğunu belirtti.

Atayık, şunları kaydetti:

"Metali iyi bilen bir sadekar, taşı tanıyan ve metal ile uyumuna hakim olan bir mıhlayıcı, kalemin metalin üzerindeki süzülüşünü yöneten bir kalemkar ve minenin renklerine ruh katan bir mineci, atölyenin demirbaşlarındandır. Atölyecilikte gerekli olan, alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek üzere kolları sıvadık. Branş branş her konuda uzman eleman yetiştirmek üzere işin uzmanları, teorik ve pratik eğitimi bir arada verecek. Meslektaşlarımızın yanı sıra kuyumculuk okuyanlar da işin pratiğini gelip burada öğrenebilecek. Sektörün tanınmış ustalarından Süha Bedestenci 'mine', sadekarlık, mıhlayıcılıkta H. Jak Mutlu ve kalemkarlıkta ise Nezaret Şahin Usta deneyimlerini paylaşacak."