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İklimlendirmede 8 milyar dolarlık satın alma

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#Bosch Grubu#İklimlendirme#Johnson Controls-Hitachi Klima
İklimlendirmede 8 milyar dolarlık satın alma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

Küresel iklimlendirme sektöründeki hareketlenme şirket birleşme ve satın almalarına da yansıdı.

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Son olarak teknoloji ve servis sağlayıcı Bosch Grubu, küresel konut ve hafif ticari binalar için iklimlendirme çözümleri işini Johnson Controls’den satın almayı planladığını duyurdu. Bu işlemin bir parçası olarak Bosch, Johnson Controls-Hitachi Klima (JCH) ortak girişiminin- Hitachi’nin yüzde 40 hissesi dahil olmak üzere- yüzde 100’ünü satın almak üzere anlaşma imzaladı. Satın alma fiyatı 8 milyar dolar. Satın alma işleminin 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ALIM

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung “Bu işlem, Bosch tarihindeki en büyük satın alma olması itibarıyla, 2030 stratejimizin uygulanmasında önemli bir kilometre taşını oluşturuyo” dedi. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Christian Fischer ise satın almayla şirketin iklimlendirme cirosunun 9 milyar Euro’ya ulaşacağını ifade etti.

 

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#Bosch Grubu#İklimlendirme#Johnson Controls-Hitachi Klima

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