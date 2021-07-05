İklimlendirme sektöründen ilk yarıda 3 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 104 milyar 982 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk yarısında 2 milyar dolarlık ihracata imza atan iklimlendirme sektörü, 2021'in aynı döneminde yüzde 45,7'lik artışla 3 milyar 14 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sektörün haziran ayı ihracatı da bir önceki aya göre yüzde 59,9 yükselerek 574 milyon 861 milyon dolar olarak gerçekleşti.



183 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye iklimlendirme sanayisi, bu yılın ilk yarısında 183 ülkeye ihracat yaptı. Sektör en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine yaptı.

Sektörün ilk 6 ayda yaptığı dış satımın 1 milyar 423 milyon dolarlık kısmını AB ülkelerine yapılan ihracat oluştururken, bu oran toplam ihracatın yüzde 47'si olarak kayıtlara geçti. İlk yarı ihracatında AB ülkeleri grubunu 417 milyon 897 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri takip etti. Diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat 326 milyon 775 bin dolar, Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat 284 milyon 293 bin dolar ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat 228 milyon 718 bin dolar seviyesinde kaydedildi.



EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

İlk yarıda en çok ihracat yapılan ülke, 340 milyon 938 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 227 milyon 879 bin dolarla Birleşik Krallık, 176 milyon 474 bin dolarla İtalya, 134 milyon 664 bin dolarla Fransa ve 112 milyon 633 bin dolarla Romanya takip etti. İklimlendirme sanayisinde Ocak-Haziran 2021'de en çok ihracat yapan şehir ise 1 milyar 145 milyon dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 412 milyon 872 bin dolarla Manisa, 319 milyon 440 bin dolarla Kocaeli, 224 milyon 759 bin dolarla İzmir ve 177 milyon 482 bin dolarla Bursa izledi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın