İklimlendirme sanayisinden 5 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 milyar 480 milyon 210 bin dolara, ocak-mayıs dönemi ihracatı ise yüzde 38,3 yükselişle 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı.

Geçen yılın mayıs ayında 277 milyon 944 bin dolarlık dış satıma imza atan iklimlendirme sanayisi, bu yılın aynı döneminde 487 milyon 668 bin dolarlık ihracat yaparak, yüzde 75,5'lik bir artış kaydetti. Sektörün bu yılın ilk 5 ayında yaptığı toplam ihracat da yüzde 42,8 artışla 2 milyar 441 milyon dolar seviyesine yükseldi.

162 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen ay 162 ülkeye ihracat yaptı. Sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer aldı.

Sektörün mayıs ayında yaptığı toplam dış satımın 236 milyon 700 bin dolarlık kısmını Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat oluştururken, bu oran toplam ihracatın yüzde 48'i olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği ülkeleri grubunu 66 milyon 48 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri takip etti. Diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat 50 milyon 70 bin dolar, Afrika ülkelerine yapılan ihracat 40 milyon 981 bin dolar ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat 40 milyon 895 bin dolar seviyesinde kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke, 56 milyon 465 bin dolarla Almanya olarak belirlendi. Almanya'yı, 32 milyon 957 bin dolarla Birleşik Krallık, 29 milyon 304 bin dolarla İtalya, 20 milyon 123 bin dolarla Fransa ve 19 milyon 167 bin dolarla Romanya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla İspanya, Polonya, Özbekistan, Irak ve Hollanda oldu.

İklimlendirme sanayisinde geçen ay en çok ihracat yapan şehir ise 185 milyon 656 bin dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 65 milyon 97 bin dolarla Manisa, 55 milyon 389 bin dolarla Kocaeli, 38 milyon 350 bin dolarla İzmir ve 28 milyon 776 bin dolarla Bursa izledi.

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