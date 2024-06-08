‘İklim yasasında son aşamaya gelindi’

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“Türkiye’nin 2053’e ilişkin önemli hedefleri var” diyen Yılmaz, “Bunlar arasında en önemlisi 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma vizyonumuz çerçevesinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş ile iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik somut adımlar” ifadelerini kullandı.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

12’inci Kalkınma Planı’nın omurgasının yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu dile getiren Yılmaz, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve koordinasyon kurulu çalışmaları kapmasında en önemli başlıklardan biri olan iklim yasası hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, “Kanunun 2024 yılı içerisinde TBMM’nin takdirine sunulmasını bekliyoruz” dedi. AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlu ulusal bir Emisyon Ticaret Sistemi’nin de kurulacağını ifade eden Yılmaz, “Biliyorsunuz Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenlemesi 2026’da yürürlüğe girecek. Sistemimizin buna adapte edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde işletmelerimizin rekabet gücünü azaltan bir durumla karşı karşıya kalacağız. Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında elde edeceğimiz kaynaklar özel sektörümüzün yeşil dönüşüm ihtiyacı için kullanılacaktır” şeklinde konuştu.