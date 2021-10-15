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İklim krizi için ev ödevi başlıyor

#İklim Krizi#Önlem#Uygulama
İklim krizi için ev ödevi başlıyor

Türkiye’nin de dahil olduğu ülkeler, küresel ısınma, buzulların erimesi, çevreye duyarlı üretim, ormanların yok edilmesinin önlenmesi konusunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Anlaşmanın TBMM’de kabul edilmesinin ardından, öncelikle, endüstri kuruluşları ile enerji sektöründe kirliliğin önlenmesi konusunda adımlar atılacak. Edinilen bilgiye göre, alınacak kararlar, küresel ticareti etkileyecek. Yüksek vergiler ve yasaklar gelebilecek. Yetkililer, Türkiye’nin bu konuda pozisyon geliştirmesi gerektiğini belirterek, kasım ayında yapılacak Glasgow İklim Zirvesi’nin çok önemli olduğunu belirttiler. Bu toplantıda, devletlere ve kurumlara düşen görevler netleşecek. Küresel açıdan alınacak kararlar ulusları etkileyecek. Çevre Bakanlığı başta olmak üzere, Enerji, Sanayi, Ticaret bakanlıkları mevzuat taraması yapacak.

Verilen bilgiye göre, Kasım ayında İskoçya’da yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), iklim konusunda atılacak adımlar konusunda beklentileri yükseltti. 198 ülkenin bir araya geleceği zirvede, iklim değişikliği konusunda nasıl mücadele edeceği tartışılacak. ‘Sera gazlarını azaltmak, yenilenebilir enerji üretimine hız vermek, küresel ısınmayı 2°C’nin altına indirmek, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmeleri için yoksul ülkelere maddi yardım yapmak’ başlıklarının değerlendirileceği zirve, pandemi salgını nedeniyle ertelenmişti.Zirvedeki birinci önceliğin, ülkelerin 2030’a kadar karbon salınımını azaltmak için daha hızlı adımlar atması, bu yüzyılın ortasına kadar sıfır karbon salınımı hedefine uymalarını sağlamak olacağı belirtiliyor. Seller, yangınlar ve kum fırtınalarının önüne geçmek için ağaçlandırma çalışmaları, karbon soğurma gibi çözümler üzerinde durulacağı ve ekosistemleri korumak için kömür kullanımından vazgeçmek gibi önerilerin tartışılacağı kaydediliyor.

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#İklim Krizi#Önlem#Uygulama

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