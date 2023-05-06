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İklim endişesi rekor kırıyor

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#İklim Haber#KONDA Araştırma#İklim Değişikliği
İklim endişesi rekor kırıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri 2022” araştırmasına göre, Türkiye’de her 10 kişiden 8’inin iklim değişikliği için endişe duyduğu ortaya çıktı.

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Araştırmaya göre her üç kişiden biri çevre ve iklim politikalarının oy tercihlerini etkilediğini söylerken, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli çaba göstermediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 82 oldu. En çok nükleer enerji ve kömür santrallarına karşı çıkılırken, güneş ve rüzgar enerjisi en çok tercih edilen kaynaklar olarak öne çıktı. Anketin sonuçlarını yorumlayan Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, “Toplumun yüzde 79’u, yerli bile olsa kömür yerine çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Enerji krizinin yaşandığı bir yılda bile bu söylemin değişmediğini, gözlemliyoruz” dedi.

 

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#İklim Haber#KONDA Araştırma#İklim Değişikliği

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