İklim endişesi rekor kırıyor

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Araştırmaya göre her üç kişiden biri çevre ve iklim politikalarının oy tercihlerini etkilediğini söylerken, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli çaba göstermediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 82 oldu. En çok nükleer enerji ve kömür santrallarına karşı çıkılırken, güneş ve rüzgar enerjisi en çok tercih edilen kaynaklar olarak öne çıktı. Anketin sonuçlarını yorumlayan Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, “Toplumun yüzde 79’u, yerli bile olsa kömür yerine çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Enerji krizinin yaşandığı bir yılda bile bu söylemin değişmediğini, gözlemliyoruz” dedi.