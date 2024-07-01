İkinci eli sıfırının fiyatını aştı! Tesla Model Y'de fırsatçılık başladı

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İkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçmeye başladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'de satışa sunduğu Model Y araçları teslim etmeye başladı.

SIFIRI 1 MİLYON 791 BİN LİRA, İKİNCİ ELİ 2 MİLYON 225 BİN LİRA!

İlan sitelerinde fırsatçılar 2023 model arkadan çekişli Tesla Model Y'leri 2 milyon 50 bin liradan 2 milyon 225 bin liraya kadar fiyat yazmaya başladı. Sıfırları ise 1 milyon 791 bin 451 liradan satılıyor.

İLAN SİTELERİ UYARILMIŞTI

İlan sitelerine fiyatlarla ilgili uyarılar yapılmış ve ikinci el otomobilin fiyatının sıfırı geçemeyeceği belirtilmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ikinci el araçlarının sıfır araçlardan pahalı olmasına ilişkin olarak "Otomobilde ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek. Bu konuya ilişkin tüm çevrimiçi satış siteleri ile görüşüldü" demişti.

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6 AY 6 BİN KİLOMETRE KURALI UZATILDI

İkinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile ikinci el araçların ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi bir kez daha uzatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar 6 ay - 6 bin kilometre düzenlemesinden 52 milyon TL ve ilan kısıtlamasıyla ilgili yaklaşık 90 milyon TL ceza kesildiği belirtildi.