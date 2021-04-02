İkinci ele dönüş

Dünya çapında otomotiv sektörü koronavirüs etkileri ile boğuşmaya devam ederken, geçtiğimiz yılın son aylarında gündeme gelmeye başlayan ve 2021’in ilk üç ayında giderek büyüyen çip kriziyle birlikte sorunları büyütmeye devam ediyor. Global çapta üreticiler üretim kapasitelerini düşürmeye, hatta durdurmaya devam ediyor. Türkiye de kısmi olarak bundan etkilenirken, devam eden taleple birlikte yeniden tedarik sorunları görülmeye başlanıyor. Tüketici istediği model otomobilin istediği renk istediği donanımını showroomlarda bulamaz hale gelirken, ikinci el yeniden yükselen değer olarak göze çarpıyor.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Sektörün önde gelen markaları yeni modellerini Türkiye pazarına sokarak sıfır araca olan talebi değerlendirmek isterken, düşük kapasiteli üretim sebebiyle bazı modellerde tedarik konusunda da zayıf kalıyor. Bu da ikinci el fırsatçılarının önünü açmaya devam ediyor. Sıfır otomobil satışlarındaki tedarik sorununu değerlendirenler sebebiyle ikinci elde yeniden fiyatlar yükselmeye başlıyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Mart ayından itibaren fiyatların düşme trendinin durmasını bekliyorduk, beklediğimiz gibi oldu. 2020 Kasım’dan bu yana ikinci el otomobil fiyatları ilk kez artmaya başladı. Fiyatlardaki artış trendi devam edebilir” şeklinde konuştu.

MANİPÜLASYON VAR

Sıfır araçların hemen ikinci el ilan sitelerine düşmesi ile ilgili yorum yapan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Yeterli arz bulunması dolayısıyla, yeni modeller, ertesi gün sıfır kilometre fiyatının ortalama 50-80 bin TL üzerinde satışa çıkarılıyor. Bu durum ikinci el araç pazarının gelişimine zarar veriyor. İlan portallarının yaratacağı yeni modüllerle fiyat manipülasyonlarının önüne geçebilir” dedi.

EN ÇOK İLAN RENAULT MARKASININ

Geçtiğimiz ayın online ikinci el araç ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikler paylaşan arabam.com verilerine göre, ilanların yüzde 70’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. . Renault, mart ayında da yüzde 20 ile en çok ilanı bulunan marka olarak birinciliğini koruyor. Fiat ise yüzde 18 ile yine ikinci sırada. Sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen izliyor.

İKİNCİ EL OTO SATIŞINDA YENİ İŞ MODELİ

Türkiye’nin önde gelen ikinci el portallarından, letgo’da ikinci el araç alım satımında yeni iş modeline geçiş yaptı. Letgo oto+ isimli yeni iş modeli ile platform, ikinci el sektöründeki pürüzleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini açıkladı. Yeni sistemde, TSE onaylı ekspertiz raporu, 12 ay/20 bin km garanti ve 14 gün/500 km içinde değişim imkânı sunuluyor. Letgo Genel Müdürü Onur Kavak: “Bizim en büyük showroom’umuz dijital platformumuz. Sunulan bütün hizmetleri online kanallara taşımak ve otomobil alımını internetten kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz.”

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