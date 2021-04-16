İkinci elde hareket başladı

Otomotiv sektörü 2021’in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın üzerine koyarak büyümeye devam ediyor. İlk 3 ayda yaşanan gelişmeler ve mart ayında gelen rekor sonrası sektörde büyümenin ve yeniden ileriki dönemde 1 milyon seviyesine dönüşün sesleri duyulmaya başlandı. Ancak koronavirüs önlemlerinin yeniden artması, çip krizinin daha da büyük kapanmalara sebep olması sıfır araçta sıkıntılar yaşatarak ikinci ele yönlendirebilir. Ramazan ayında koronavirüs kısıtlamaların ciddi ölçüde arttırılması ile birlikte bir miktar düşüş beklenirken, özellikle online alışveriş kanallarının yükselebileceği ve ramazan sonrasında yeniden ciddi bir artış gözlemlenebileceği belirtiliyor.



ÇİP KİRİZİ BÜYÜYOR

Özellikle büyük üreticilerin bu sorunu yaşamasının ardından en ciddi etki iki gün önce Ford Otosan’ın yaptığı açıklama ile geldi. Firma, Japonya’da yaşanan deprem ve yangın sebebiyle yaşanan yarı iletken tedarik sıkıntısının çok daha büyük bir seviyeye çıktığını vurguladı. Bu olumsuzluklar nedeniyle Gölcük fabrikasındaki üretimini 13 Haziran’a kadar durdurduğunu açıkladı, buna karşın İnönü ve Kocaeli fabrikasında üretimini devam ettirecek. Bu açıklamaya başka markaların da eklenmesi ihtimali de gündemde. Bu da, tıpkı geçtiğimiz sene talebin ciddi ölçüde arttığı yaz aylarında üretim kısıtlaması yaşayan markaların yaşadığı gibi potansiyel otomobil tedariki problemi ve yeniden ikinci el satışlarında ve fiyatlarında yükseliş anlamına geliyor.



BAHARDA YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana ikinci el araç pazarında fiyatlarda bir gerileme söz konusuydu. İlk 2 ayda sıfır araç satışlarında ciddi bir talep söz konusu olsa da ikinci el için aynı şeyi söylemek pek mümkün olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ocak ayında 380 bin 109, şubat ayında ise 407 bin 257adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50’ye yakın bir daralma anlamına geliyordu. Fiyatlar da gerileyen taleple birlikte düştü. Mart ayının sonlarından itibaren ise hem online sitelerde hem de kurumsal ikinci el firmalarına bahar geldi. Satışlar yükselmeye başladı. Ancak fiyatların da bu talep artışı ve tedarik sorunları ile birlikte yükselmesi gündemde.



SATIŞ İVMESİ YAKALANACAK

İkinci el otomobillerde fiyatların yeniden artış trendine girmesini değerlendiren Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, fiyatların dört ayda yüzde 20 düştüğünü, bahar aylarının gelmesi ile birlikte artış trendinin devam etmesini öngördüklerini söyledi. Ayyıldız, “Covid-19 salgını ve en önemlisi kredi faizlerinin yüksek seyri bu daralmanın sebeplerinin başında geliyor. Bahar aylarının gelmesi, yoğun aşılama programıyla otomotive olan talebin yeniden oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte satışlarda artış ivmesi yakalanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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