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İkinci elde en çok talep otomatik viteslere

#İkinci El Otomobil#Otomatik Vites#Balıkesir
İkinci elde en çok talep otomatik viteslere

Türkiye genelinde otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışı ikinci el piyasasını da etkilemeye devam ediyor. İkinci elde otomatik vitesli hatcback araçların gördüğü talep yüksek olunca, fiyatlar da buna bağlı olarak artıyor.

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Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar Balıkesir'de de ikinci el araç piyasasını etkiliyor. Özellikle talep gören otomatik vitesli hatcback araçlar deyim yerindeyse yok satıyor.

"İLERLEYEN SÜREÇTE FİYATLARDA DURAĞANLIK OLUŞACAKTIR"

Balıkesir’de galericilik yapan Melih Karakaya, “Sıfır arabaların yokluğu ikinci eli etkiledi. İkinci el piyasası her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İkinci el araçlarda 1 ila 3 yaş arası sıfır diye tabir ettiğimiz arabalarda özellikle hatchback otomatik bayanların da tercih ettiği arabalar olarak adlandırabiliriz. Sıfır arabaların olmayışı bu arabaların fiyatları inanılmaz derecede değişkenlik gösteriyor ve bu araçlara talep daha fazla. Fiyatların şu anda düşme imkanını görmüyorum ama ilerleyen süreçte tabi ki bu fiyatlarda durağanlık oluşacaktır. İkinci el araç alırken insanlar genellikle araçlarda minimum hatayı kabul ediyorlar ve daha çok sıfıra dönük sıfıra yakın minimum derecede hatasız diyebildiğimiz arabaları kabul ediyorlar onları almak istiyorlar” dedi.

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İkinci el piyasasını değerlendiren Melih Karakaya, “İkinci el piyasası daha yükselmeye devam ediyor tahmini süreç sıfır araçların ülkemize giriş yapasıya kadar daha da yükselecektir. Sıfır aracın olmayışı ikinci eli de doğal olarak etkiliyor. İkinci el araç alacaklar için tavsiyem şudur biz galericiler yetkili belgeli kişiler olarak sizlere daha iyi hizmet vermek için devletimize ödediğimiz vergiler ile bu piyasayı düşüreceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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#İkinci El Otomobil#Otomatik Vites#Balıkesir

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