İkinci el yatırım

2019 Aralık ayında teşvikler ile başlayan sıfır otomobil satışlarındaki artış, 2020’nin ilk iki ayında da devam ederek tedarik sıkıntısına neden olmuştu. Bu durum da ikinci el fiyatlarına ciddi bir yükselişle yansımıştı. Mart ayında koronavirüs etkileri ile satışlarda duraklama, ikinci el fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı. Ancak nisan sonu itibarıyla yükseliş yeniden gündemde. Ortak görüş, ikinci el fiyatlarının mayıs ve haziran aylarında daha yükseleceği yönünde.

TALEP İKİNCİ ELE KAYDI

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Nisan ayında en çok satan ikinci el araçlarda yapmış olduğumuz fiyat analizlerine göre ikinci el araç fiyatlarının pandemi sürecinin sektörde yarattığı negatif etkilerine rağmen hâlâ yüksek seyrettiğini gözlemliyoruz. Hatta ikinci el fiyatların araçların sıfır km fiyatına yaklaştığını ve bazı araçlarda sıfır kilometre fiyatı bile geçtiğini gözlemledik. Mart ayından itibaren de koronavirüsünün otomotiv sektörü üzerinde yaratmış olduğu negatif etkiler nedeniyle markaların araç üretimine ara vermesiyle talep ikinci el araca kaydı. Yoğun talepten dolayı fiyat normalin üstünde yükseliyor” dedi.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Sıfıra oranla 15 kat fazla satan bir ikinci el piyasası var. Ancak bu dönemde satışlar yüzde 90 daraldı. Yükseliş, haziranın ortası gibi başlar; bizim görüşümüz yüzde 4-5 gibi bir artış olacağı yönünde” dedi.

‘HER İSTENEN ARAÇ BULUNAMAYACAK’

ALJ Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Haziranda normal üretim adetlerine ulaşılsa dahi önceki aylardan bekleyen siparişler teslim edilecek. Bu sebeple yaz ayları boyunca tedarik sıkıntısı yaşanması muhtemel, herkes her istediği aracı bulamayacak. Sıfır fiyatları kurlarla doğru orantılı ilerliyor, bu sebeple tahmin yapmak zor ancak, ikinci el fiyatlarının yüzde 5 ila 10 arasında artış göstereceğini düşünüyoruz” dedi.

HANGİ ARAÇLAR SIFIRI GEÇTİ?

CARDATA’nın verdiği analiz verilerine göre, 2019 model BMW 320i 468 bin 300 TL’lik fiyatı ile sıfır fiyatının en çok üzerine çıkan modellerin başında geliyor. Aracın sıfır liste fiyatı ise 427 bin 300 TL. ikinci el / sıfır km fiyat oranı yüzde 101 olan 2019 Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco 184 bin 600 TL, VW Golf 1.6 TDI BMT 244 bin 400 TL’lik ikinci el fiyatlarından alıcı buluyorlar. Sıfır fiyatına yaklaşan bir diğer model olan 2019 Kia Sportage 1.6 CRDI 4x2 ise 240 bin 300 TL’lik satış fiyatına sahip.

‘TÜKETİCİ YÜKSEK FİYAT ÖDÜYOR?’

İkinci el otomobil fiyatlarının sıfıra yaklaşması hatta bazı modellerde üzerine çıkmasına rağmen neden insanlar bu paraları ödüyor sorusuna yanıt olarak, bunun bir yatırım olarak görüldüğünü vurgulayan Garenta & ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “2019 model glc 300d amg ikinci el bir araç ele aldığımızda, sıfırının liste fiyatı ile ikinci elinin aynı olduğunu görüyoruz. Ancak işin özüne baktığımız zaman markaların elinde stok olmadığı için bu araca tüketici Ağustos’tan önce ulaşamayacak. O zaman kurlar ve dış başka sebeplerden sıfır fiyatı da çok daha fazla yükselecek. Bugünden pazarlıkla ikinci elini almak, sıfırı beklemekten çok daha karlı bir duruma dönüşüyor. Bunlar irrasyonel hareketler değil, yatırım aracı olarak görülüyor. Fiyatlar mayıs ve haziran aylarında çok daha sert yükselecek” değerlendirmesini yaptı.