İkinci el otomobil satışında fırsatçılardan yeni yöntem! Bu kez de 'aksesuar' oyunu

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Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemler kapsamında söz konusu otomobil satışlarında taşıtların, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasının yasaklanmasının ardından fırsatçılar, internette yayınladıkları ilanlara düşük rakamlar yazıyor. Otomobil satın almak isteyenleri kendilerine çeken fırsatçılar, sonra da arayan kişilere donanım, aksesuar, bakım gibi unsurları bahane edip, fiyatın yükseldiğini söylüyor.



İzmir'de ikinci el otomobil alım satımı yapan Fahri Karlık, önlemlerle, söz konusu otomobillerin alım satımının gerçek galericilere geri döndüğünü söyledi. Bunun için çok mutlu olduklarını belirten Karlık, "Ancak fırsatçılar yeni yöntemler geliştirdi. Devletin koymuş olduğu yasadan dolayı 'Bayi fiyatını geçmeyecek' dedikleri için istediği rakamın altında yazıp, artı aksesuar rakamı ekliyorlar. Bu doğru bir şey değil. Kesinlikle araç alacak olan arkadaşlar, bu tür oyunlara gelmesinler. Aksesuar parası diye bir şey yok. Kesinlikle biz onu kabul etmiyoruz" dedi.

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