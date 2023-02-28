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İkinci el otomobil satışına denetleme... 15,9 milyon lira ceza kesildi

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#İkinci El#Otomobil#Ceza
İkinci el otomobil satışına denetleme... 15,9 milyon lira ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 12:56

Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil ticaretine ilişkin denetleme yaptı. Bakanlık "2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen denetlemelerde toplam 36 işletmeye 15,91 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır.

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Yapılan bu denetimler sonucunda;

• İzmir’de 6 işletmeye toplam 3.271.050 TL;
• Ankara’da 6 işletmeye toplam 2.974.920 TL;
• Samsun’da 1 işletmeye toplam 3.495.692 TL;
• İstanbul’da 4 işletmeye toplam 927.350 TL;
• Kayseri’de 2 işletmeye toplam 934.025 TL;
• Bursa’da 2 işletmeye toplam 886.900 TL;
• Konya’da 2 işletmeye toplam 710.400 TL;
• Erzurum’da 3 işletmeye toplam 656.790 TL;
• Kocaeli’de 2 işletmeye toplam 523.500 TL;
• Balıkesir’de 2 işletmeye toplam 400.000 TL;
• Antalya’da 2 işletmeye toplam 400.000 TL;
• Sakarya’da 1 işletmeye toplam 300.000 TL;
• Eskişehir’de 1 işletmeye toplam 200.000 TL;
• Denizli’de 1 işletmeye toplam 124.500 TL;
• Manisa’da 1 işletmeye toplam 100.000 TL;
olmak üzere toplam 36 işletmeye 15.905.127 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edilecek olup söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenler hakkında Bakanlığımızca aynı şekilde idari para cezası tatbik edilecektir."

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#İkinci El#Otomobil#Ceza

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