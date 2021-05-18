İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sıfır otomobillerde olduğu gibi ikinci el otomobillerde de alım-satımlar durmuştu. 17 günlük süreçte ikinci el otomobil galerileri kapılarına kilit vururken ellerindeki araçları satmak için telefonla destek vermeye devam etmişlerdi.

FİYATLARDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle distribütörler fiyatları yukarı çekerken ikinci el otomobillerde de yaz aylarının gelmesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle izole seyahat etmek isteyenlerin sayısının artması bekleniyor.

SIFIR OTOMOBİL SINIRLI SAYIDA GELİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip sorunu nedeniyle sıfır otomobil üretimleri durma noktasına geldi. Bazı markalar fabrikalarını kapatırken bazıları da sınırlı sayıda üretim yapıp bayilerine gönderiyor. Çip tedariği sorununun devam etmesi halinde fiyatlarda yükseliş beklentisi de oluştu.

NOTERLER AÇIKTI AMA EKSPERTİZLER KAPALIYDI

İstanbul Bağcılar’da galeri sahibi olan Cumhur Halıcı, tam kapanmada noterlerin hizmet verdiğini ancak galericilerin ekspertiz raporu alamaması nedeniyle araç satışı yapamadığını söyledi.

Halıcı “Tam kapanma sürecinde oto galeri sitemizde birkaç dükkan açıktı. Bir çok galeri sahibi dükkanını açmadı. Tam kapanmadan önce de durgunluk vardı. Tam kapanma olmadan satışların hızlanacağını düşündük ama gerçeğe dönüşmedi. Tam kapanma sürecinde telefonlarımız hiç çalmadı” dedi.

FİYATLAR ARTIYOR

Çip krizi ve döviz kurlarında oluşan hareketlilik nedeniyle sıfır otomobillerdeki fiyat artışının ikinci el otomobillere de yansıdığını söyleyen Halıcı “Sıfır otomobil fiyatları arttıkça ikinci el otomobillerde de fiyatlar artıyor. Biz sattığımız araba yerine yeni arabayı galerimize koymak için çabalıyoruz. Fiyatların sakinleşmesi bizim için de vatandaş için de en iyisi ancak yükseliş trendi devam ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl gibi fiyatlarda hızlı artışların olacağını düşünmüyorum. Vatandaşlar ikinci elde orta sınıf otomobil tercih ediyor. 150-160-170 bin lira bandında olan otomobillerin satışı hızlı gerçekleşiyor” açıklamasında bulundu.

SENETLİ SATIŞLARDA FAİZ BANKADAN DAHA DÜŞÜK

Taşıt kredi faizlerinin yüksek olduğunu ve vatandaşların yüksek maliyete katlanmak istemediğini belirten Halıcı “Vadeli satış yapan galericiler daha uygun faiz sunuyor. Bir miktarını peşin verip geri kalanı taksite bölüyorlar. Senetle satış yapılmış oluyor. Ancak bankaların uyguladığı vadecilerinkinden daha yüksek durumda” dedi.

31 TEMMUZ’A KADAR SÜRE VERİLDİ

Şehir içinde apartman altındaki, organize olmayan site dışında kalan galerilere ilişkin olarak 31 Temmuz’a kadar süre verildiğini açıklayan Halıcı sözlerine şöyle devam etti:

“31 Temmuz’a kadar belediyeden izin aldılar. 31 Temmuz’a kadar ya bulundukları yeri şartlara göre düzenleyecekler ya da şartlara uygun dükkana taşınacaklar. Şartlar sağlanmazsa cezai müeyyide uygulanması bekleniyor”

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