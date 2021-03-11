İkinci el online otoda en çok tercih edilenler belli oldu

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu. Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin ocak-şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi.



EN ÇOK SATAN 10 MARKANIN SATIŞLARI PAZARI YÜZDE 76'SINI OLUŞTURDU

Bu yılın şubat ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 770 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 662 ile kinci ve Ford da 12 bin 975'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları 11 bin 704 adetle Fiat, 7 bin 163 adetle Opel, 6 bin 460 adetle Peugeot, 6 bin 241 satışla Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile BMW, 5 bin 927 adetle Hyundai ve 4 bin 370'le de Toyota izledi. Söz konusu 10 markanın şubat satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 76'sını oluşturdu.



EN HIZLI SATILAN MARKA FİAT OLDU

Şubat ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 76 gün

oldu. En hızlı satılan marka 65 günle Renault, en yavaş satılan ise 97 günlük

satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.



PASSAT İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Geçen ay ikinci el online otomobil (sadece binek) pazarında toplam 98 bin 678 adet satış yapıldı. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 582 satışla zirvedeki konumunu korudu. Satışlarda, Renault Clio 4 bin 194 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 559 adetle üçüncü oldu.



EN ÇOK SATAN 10 MODEL TOPLAM BİNEK SATIŞLARININ YÜZDE 32'SİNİ OLUŞTURDU

Ford'un Focus modeli ise 3 bin 467 adetle dördüncü, Opel Astra da 3 bin 155 adetle beşinci sırada yer aldı. Ardından 2 bin 600 adetle Renault Fluence, 2 bin 562 adetle Toyota Corolla, 2 bin 417 adetle Fiat Egea, 2 bin 373 adetle Renault Symbol ve 2 bin 271 adetle de VW Golf sıralandı. Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32'sini oluşturdu.



TİCARİDE DOBLO TERCİHİ DEVAM EDİYOR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise şubat ayında 24 bin 819 adet satış gerçekleşti. Satışlarda Türkiye'de geniş aileler tarafından da sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo 2 bin 939 adetle ilk sıradaki konumunu şubatta da sürdürdü.

Doblo'yu, 2 bin 339 adetle Ford Transit Tourneo/Courier, 2 bin 129 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 97 adetle Ford Transit Tourneo/Connect, 1.885 adetle VW Caddy, 1.282 adetle VW Transporter, 1.281 adetle Ford Transit, 1.270 adetle Renault Kangoo, 980 adetle Peugeot Partner ve 609 adetle de Citreoen Berlingo takip etti. Bu 10 model toplam hafif ticari satışlarının yüzde 68'ini oluşturdu.



İNTERNETTEN KALDIRILDIĞINDA "SATIŞ" OLARAK SINIFLANDIRILIYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyorlar. Birincisi değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak ise ticaret yapan kurum aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış kabul ediliyor.

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