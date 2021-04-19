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Ekonomi
Haber Giriş: 19.04.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

İkinci el mekanik malzeme satış ihalesi

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İkinci el mekanik malzeme satış ihalesi

Koç Üniversitesi Hastanesi ikinci el mekanik malzeme satış açık ihalesi yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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