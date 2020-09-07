İkinci el kirlilik

OTOMOTİV dünyasının karşı karşıya olduğu en büyük ikilemlerden bir tanesi hava kirliliği yaratan sektörlerin başında gelmesi. Hem sanayi kuruluşlarının hem de üretilen araçların dünyaya saldığı gazların yarattığı hava kirliliği sektörün en büyük dertlerinin başında geliyor. Kyoto Protokolü’nün süresinin dolması ile birlikte fosil yakıt (petrol, kömür) kullanımının tedricen azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönelinmesini amaçlayan Paris Anlaşması imzalandı. 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyo/ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedefliyor ve bu doğrultuda ülkelerin emisyon azaltımı husunda mutlak hedefleri sürdürmelerini sağlamak için maddeler barındırıyor. Ancak her ne kadar elektrikli araç yatırımları hızlanmış olsa da koronavirüs etkisi ile toplu taşımadan uzaklaşarak bireysel araca yönelen talep sebebiyle hedefler sekteye uğrayabilir. Özellikle daha ucuz ikinci el araçta talep artışı yaşanıyor.

YÜZDE 31 ARTTI

Toplu taşımadan korkan vatandaşlar araç paylaşımı gibi gelecekte artması hedeflenen sistemlerden de pandemi etkisiyle uzaklaşıyor ve bireysel taşıt alımına hızla dönüyor. Özellikle İspanya’nın başı çektiği Avrupa ülkelerinde ise ikinci el araca olan talepte de ciddi bir artış söz konusu. Otomotiv Araştırmaları Enstitüsü’nden açıklanan verilere göre, 20 yaşından büyük araçların satışları temmuz ve ağustos aylarında yıllık bazda yüzde 31 oranında artarak yaklaşık 44 bine ulaştı. İspanya’da yaşanan bu artış Avrupa genelinde de paralel bir seyir izliyor ve uzmanları düşmesi hedeflenen emisyon değerlerinin yaşlı araçların piyasada kalması dolayısıyla azalmayacağı ve daha çok solunum rahatsızlığına sebep olacağ konusunda endişelendiriyor.

ÇARE ELEKTRİKLİ YATIRIMDA

DÜNYA genelinde artan elektrikli araç yatırımları Avrupa’da da hızlanıyor. Bu doğrultuda PSA ve Total şirketleri yaptıkları ortak yatırım ile elektrikli otomobil batarya üretim tesisleri kurma planını hayata geçirdi. Sene başından bu yana elektrikli araç bataryaları konusunda ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren iki firma bu çalışmaları bir adım öteye taşıyor. Almanya ve Fransa’da kurulacak iki fabrika ile birlikte hem Asya’ya olan bağımlılığı azaltma konusunda ciddi bir adım atılırken hem de Avrupa’nın elektrikli araçlara geçişini hızlandırma konusunda rol oynamayı hedefliyor. Yapılacak toplam 5 milyar Euro’luk yatırım ile birlikte yalnızca Almanya’da 2 bin kişilik de istihdam sağlanması planlanıyor.

‘TÜRKİYE’DE DE İKİNCİ ELE YÖNELİM ARTACAK’

SENE başından bu yana büyüme eğiliminde olan otomobil pazarında değişen ÖTV oraanları sonrası ikinci el araçlara olan talebin daha da artması öngörülüyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyle birlikte otomobil pazarında geçici bir yavaşlama söz konusu oldu. 1 hafta içerisinde piyasadaki belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, üst matraha giren lüks ve premium modellerin sıfır satışında daralma olacak. Tüketici, kullandığı aracın segmentinin altında bir aracı tercih etmek istemeyecektir. Bu yüzden sıfır araç yerine nispeten daha düşük fiyatlı ama yüksek donanımlı, model yılı olarak da sıfırına daha yakın yaşlarda ikinci el araçlara yönelecektir” şeklinde konuştu.

8 MİLYONU AŞACAK

İkinci el pazarındaki fiyatlar ve ticaret hacmi ile ilgili de görüş bildiren Ülgür, “Sıfır araç arz sorunu, eylül ayı itibarı ile sona erdi. Ancak yeni düzenleme, fiyatları ciddi anlamda etkiledi ve özellikle üst segmentlerde sipariş iptalleri yüzde 50’leri aştı. 2019 yılında ikinci el pazarı, mükerrer satışlarla birlikte 7.5 milyon adetlik hacme sahipti. 2020 yılında da pandemiden kaynaklı olumsuz bir durum yaşanmazsa toplam pazarın 8 milyon adedin biraz üzerine çıkacağını öngörüyoruz” dedi.