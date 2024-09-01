İkinci el eşya pazarını araştırdık: Öğrenci evinin maliyeti 25 bin liradan başlıyor

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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala bu yıl ev tutmak isteyen üniversiteli öğrenciler hem ev bulma hem de eşya alma telaşına girdi. Peki bu yıl bir öğrenci evini döşemenin maliyeti ne kadar? Hürriyet olarak, İstanbul’daki ikinci el piyasasındaki fiyatları araştırdık. Konuştuğumuz esnaf, bu yıl en uygun seçeneklerle evini döşemek isteyenlerin en az 25 bin lira bütçe ayırması gerektiğini belirtirken, kaliteye göre bu fiyatların 40 bin lira ve üzerine çıkabileceğini söyledi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 60 ARTTI

Üsküdar’da konuştuğumuz ikinci el mağaza sahibi Eşref Duman, beyaz eşya fiyatlarının 3 bin 500 ila 12 bin lira, baza ve yatak fiyatının 2 bin ila 5 bin lira, gardırobun ise 1.500-3 bin lira arasında olduğunu ifade etti. Duman, “Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 60 civarında arttı. Bu sene bir ev ortalama 25 bin liraya dizilir. Ama bu sene satışlar yavaşladı. Çünkü ev kiraları çok yüksek. Bu durum herkesin yurt tercih etmesine neden oldu. Geçen sene mal yetiştiremiyorduk. Bu sene daha iki kere toplu mal sattık” dedi. Öğrencilerin ilk etapta eve çıkmadığını da söyleyen Duman, “Ocak ayından sonra birbirini tanıyan öğrenciler ayrı eve çıkmaya başlıyor. Ocaktan sonra işlerin açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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YURTLARI TERCİH EDİYORLAR

Yine Üsküdar’da bulunan başka bir esnaf, bu yıl öğrencileri görmediklerini ve işlerin durgun olduğunu söyledi. “Dükkanlar boşalmıyor, eskiden çok hızlı boşalırdı” diyen mağaza sahibi “Öğrenciler internetten de alışveriş yapıyor. Ayrıca ev kiralarından dolayı öğrenciler yurda çıkıyorlar” dedi.

Kadıköy’deki ikinci el piyasasına da fiyatları sorduk. Esnaf fiyatları şöyle anlattı: “Buzdolabı 4 bin lira, öğrenciler genellikle üç kapılı gardırop alıyor onların fiyatı da 3 bin lira, tek kişilik yatak-baza bin 500 lira, 5 kg çamaşır makinesi 4 bin 500 lira, bulaşık makinesi de 4 bin lira. Toplam ortalama 20-25 bin lira tutuyor. Eskisi kadar çok öğrenci gelmiyor. Öğrenci sezonu kalmadı. Kadıköy’de kiralar çok yüksek olduğundan öğrenciler yurtları tercih ediyor.”

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Üsküdar’da sıfır ürün satışı yapan mağaza sahibi Mustafa Ekşi de eşyaların maliyetinin 35-40 bin liraya geldiğini, öğrencilere indirim yaptıklarını ancak öğrencilerin kiralardan dolayı yurtlara yöneldiğini belirtti. Fiyatları anlatan Ekşi, “Yatak-baza-başlık 6 bin lira, çift kişilik de 9 bin 500 lira, gardırop 4 bin 500 lira, TV ünitesi 2 bin 500 lira, şifonyer 3 bin lira, dolap 4 bin 500 lira. Öğrenciler bir kaç kişi eve çıkıyor ve aldıkları ürünleri paylaşarak kullanıyor” dedi.

ÖĞRENCİLER KENDİ ARALARINDA SATIŞ YAPIYOR

Pendik’teki mağaza sahibi Taner Kayıkçı, bir öğrenci evini kurmanın maliyetinin 35-40 bin lira tuttuğunu belirtti. Kayıkçı, “Orta seviye bir buzdolabı 10 bin lira, çamaşır makinesi 7 bin lira, gardırop 5 bin lira, çift kişilik yatak-baza 5 bin lira, tek kişilik ise 2 bin 500 lira, köşeli koltuk 5 bin lira. Artık öğrenciler eve çıkamıyor, bu sene sadece bir grup öğrenciye eşya verdik, artık memur bile evde üç kişi yaşıyor. Daha çok evini yenilemek isteyenlere satış yapıyoruz” dedi.

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Öğrencilerin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden de ürün aldıklarını söyleyen Kayıkçı, “Öğrenciler artık kendi aralarında satış yapıyorlar. Biri evden çıkacağı zaman evi komple başka öğrenciye bırakıyor. Ayrıca ikinci el eşya satan sitelerden de alan var ama nakliye ücretiyle aynı fiyata geliyor” diye konuştu.

İKİNCİ EL ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Ürünün temiz, sağlam ve çalışır durumda olduğu kontrol edilmeli. Denemeden ürün alınmamalı.

Eşyanın geçmişi sorgulanmalı ve daha önce tamir görmemiş ürün alınmalı.

Alınacak ürünün nereden alındığı sorulmalı ve bilinen markaların ürünleri tercih edilmeli.

Ürünün arıza yapmaması için yeni ürünler tercih edilmeli ve garanti veren satıcılardan alışveriş yapılmalı.