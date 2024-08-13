İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık E-Devlet ile takip edilecek

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İlan siteleri üzerinden yapılan ikinci el araç satışlarında ekim ayından itibaren oyunun kurallar değişiyor. Halihazırda aracını ilana koymak için e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapma zorunluluğu bulunuyordu ancak, yeni düzenleme ile aracını satması için galeriye vermek isteyen kişiler, e-devlet üzerinden bunu bildirmek zorunda olacak. Yılbaşından itibaren ise araç sahibinden yetki almayan hiçbir satıcı aracı online olarak ilana çıkamayacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ilan sitelerindeki gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının verilme aşamalarını resmiyete bağlayacak yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıklamıştı. E-devlet teknolojisinin kullanılacağı bu uygulamayla birlikte artık ilan sitelerindeki hiçbir ilanın tüketiciye aldatmaya yönelik olmayacağının altınız çizen Bolat, gayrimenkul üzerinden durumu örneklemişti. Yeni düzenlemenin otomotiv sektöründe nasıl kullanılacağı ve ikinci el araç piyasasında ne gibi değişiklikler yapılacağı da merak ediliyordu.

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EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Kasım 2023’te uygulanmaya başlanan yeni düzenleme ile ilan sitelerine aracını koyacak kişiler önce e-devlet sitesine yönlendiriliyor ve kimlik doğrulama işlemlerinin ardından ilanlarını verebiliyordu. Otomotiv sektörü yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, ikinci el araç ilanlarındaki yeni uygulama ise ‘konsinye’ diye tabir edilen yani ikinci el aracını satması için bir galeriye, yetkili satıcıya verecek kişileri yakından ilgilendiriyor. Ekim ayından itibaren başlayacak yeni dönemle artık ikinci el aracını satmak isteyenlerin şunlar yapması gerekecek:

Aracını bir yetkili satıcı üzerinden satmak isteyen kişi e-devlet üzerinden “araçlarım” bölümüne girecek. Ardından satmak istediği aracı seçecek ve bir sonraki adıma geçecek.

Açılan pencereden yetkili araç satıcısının ilan sitelerinde de kullanmış olduğu kodunu girecek ve aracını satmak için bu satıcıyı yetkilendirmiş olacak.

İkinci el araç satıcısı sadece almış olduğu yetkinin ardından ilgili ikinci el aracın satılmak istenen fiyatı, özellikleri, kilometresi, yaşı ve hasar durumu gibi tüm bilgilerini ilan sitesine yükleyebilecek.

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İlk etapta bu ilanlar ilan sitelerinde “doğrulanmış ilan” olarak çıkacak. Yılbaşına kadar hem doğrulanmış ikinci el araç ilanları hem de normal ilanlar sitelerde yer alabilecek. Ancak Ocak 2025 itibarıyla ilan sitelerinde sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak.

E-devlet üzerinden ikinci el satış yetkisi birinci dereceden akrabaları kapsamayacak. Sadece aracını bir yetkili araç satıcısı üzerinden satmak isteyenlerin bu işlemleri yapması gerekecek.

‘SPEKÜLASYONLARI ENGELLER’

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni düzenleme ile herkesin araç alıp satamayacağını, internet siteleri üzerinden bu işin ticaretini yapamayacaklarını ve sorunların önemli ölçüde önüne geçileceğini belirterek, “Bu düzenleme spekülasyonları engelleyeceği gibi gelişigüzel fiyat uygulaması yaparak hem alıcı hem de yetkili satıcıların mağduriyetini ortadan kaldıracak. Yetki belgesi olmadan haksız kazanç elde etmeye çalışan, vatandaşı da, doğru fiyat uygulamasıyla işini yapmaya çalışan yetki belgesi sahibi esnafı da zor durumda bırakan bu uygulamalar yeni düzenleme ile son bulacaktır” şeklinde konuştu.

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‘FAHİŞ FİYATLARA VE DOLANDIRICILIĞA ENGEL OLACAKTIR’

KONUYLA ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Otomotiv Sektörü Komite Başkanı Anıl Şentürk, sektörde özellikle kayıtdışılıkla ilgili çok büyük sıkıntılar bulunduğunu belirterek, “Öyle tahmin ediyoruz ki e-devlet’te araçlarım bölümüne birkaç yeni sekme, seçenek konulacak. Buradan yetkilendirme yapılacak. Konsinye araçların kaydının tutulmasıyla kayıtdışılığın büyük ölçüde önüne geçilecek. Diğer yandan son bir yılda ikinci elde dolandırıcılık vakaları çok fazla artmıştı. E-devlet üzerinden yapılacak doğrulamayla şahıs kendisini ispatlamış olacak. Bununla birlikte, geçmişte yaşanan olağan dışı fiyatlamaların, spekületif oluşumlarının da önüne geçilebilir bu yeni uygulamayla diye düşünüyorum” diye konuştu.

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‘TÜM SATIŞLAR YETKİLİ SATICILARDAN GEÇSİN’

E-devlet üzerinden kurulacak altyapının önümüzdeki dönemde çok yönlü kullanılabileceğinin de altını çizen Şentürk, “Biz sağlıklı bir ticaret altyapısı oluşması için tüm ikinci el araç satışlarının noterler üzerinde değil de, yetkili satıcılar üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. Böylece, hem yetkili satıcıların sorumluluğu artmış olur hem de fahiş fiyat oluşumu, dolandırıcılık ve kayıtdışılığın önüne tamamen geçilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

80 BİN SATICIYI İLGİLENDİRİYOR

Düzenleme Türkiye çapında sayıları 80 bini bulan ikinci el araç satıcısını doğrudan ilgilendirirken kendisine ait ikinci el aracı, bu satıcılar üzerinden ilana çıkarmak isteyen kişileri kapsıyor. Ekim ayında başlayacak “doğrulanmış ilan” döneminin yılbaşından itibaren ilan sitelerinde tamamen zorunlu kılınması bekleniyor.