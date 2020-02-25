İkinci el araç alım satımına VakıfBank güvencesi

VakıfBank, ikinci el araç alım-satımında tescil ve ödeme sürecinde yaşanabilecek endişeleri ortadan kaldıran ve TNB tarafından uygulamaya konulan projeye dâhil oldu. ‘Güvenli Araç Satış Sistemi’ ile ödeme ve tescil işlemi artık VakıfBank güvencesine alınıyor. Böylelikle satıcı, noter tarafından alıcıya araç tescil edildiğinde bedelin hesabına geçeceğini, alıcı da araç tescili gerçekleşmeden bedelin satıcıya aktarılmayacağını bilerek rahat ediyor.

VAKIFBANK GÜVENCESİYLE ALICININ DA SATICININ DA İÇİ RAHAT

Konuyla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Verimlilik, hız ve güvenden ödün vermeden müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ürün ve uygulamalar geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla Türkiye Noterler Birliği ile Aralık 2019’da dijital alanda gerçekleştirdiğimiz uyumun ardından, ikinci el araç alım satımında yaşanan bazı endişeleri ortadan kaldıran yeni bir işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çapındaki tüm noterlerde kullanılan GASS sayesinde, alıcının da satıcının da içi rahat olacak. Bankamızın ve TNB’nin sistemleri tescil ve ödeme sürecini uyumlu bir şekilde gerçekleştirecek. Güven sorununu çözmesinin yanı sıra sistem, nakit taşıma ve sayma gibi sorunları da ortadan kaldıracak” dedi.

MÜŞTERİ OLMA ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

İkinci el araç alım satımında günlük 30 bin civarında işlem gerçekleştiğine dikkat çeken Üstünsalih, GASS kullanımının hızla yaygınlaşacağını belirtti. Üstünsalih, “Sistemi kullanmak için Bankamız müşterisi olsun ya da olmasın noterdeki tescil işleminin gerçekleşmesiyle alıcı adına, satıcı lehine ödeme gerçekleştiriliyor. Bu sistemle noterlerimizin de işlem hızının artıp yoğunluklarının azalmasına yardımcı olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

TÜM SÜREÇLERİMİZDE DİJİTALLEŞMEYİ SAĞLIYORUZ

Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Çağdaş bankacılık anlayışımız gereği, tüm uygulamalarımızda, ürün ve hizmetlerimizde teknolojiden sürekli faydalanıyoruz. Dijitalleşmeyi takip etmekle kalmıyor, katkı sunuyoruz. Dijital dönüşümün ön planda olduğu bugünlerde, Bankamızda tüm süreçlerimizde dijitalleşmeyi sağlıyoruz. Bankamız ile Noterler Birliğimizin işbirliği çerçevesinde kullanıma sunduğumuz GASS da bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. VakıfBank olarak müşterilerimizden gelen talep ve ihtiyaçları değerlendirerek yeni ürün ve uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz.”