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İkinci çeyrek kârı 569.7 milyon TL

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#Gelecek Varlık Yönetimi#FAVÖK#Sezin Ünlüdoğan
İkinci çeyrek kârı 569.7 milyon TL
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 07:00

VARLIK yönetim sektöründe faaliyet gösteren Gelecek Varlık Yönetimi, 2024’ün ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde, önceki yıla göre tahsilatını yüzde 51.8 artırarak 1 milyar 821 milyon TL’ye yükseltti.

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Düzeltilmiş FAVÖK, 1 milyar 33 milyon TL olarak gerçekleşti ve yüzde 30.8 oranında büyüme gösterdi. Net kârını yüzde 70.2’lik artışla 569.7 milyon TL’ye ulaştıran şirket, öz kaynaklarını ise 2 milyar 82 milyon TL’ye çıkararak yüzde 84.6 oranında artırma başarısı yakaladı. Şirketin bu yılın ilk 6 ayında satın aldığı alacak tutarı ise 3 milyar 358 milyon TL olarak kaydedildi. Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda, kararlı adımlarla ilerliyoruz. İkinci yarıyıl sonuçlarımız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yatırımcılarımızdan da aldığımız destekle önümüzdeki dönemde şirketimizin pozitif trendini ileriye taşıyacağız” dedi.

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#Gelecek Varlık Yönetimi#FAVÖK#Sezin Ünlüdoğan

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