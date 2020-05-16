İki tekerlekli alternatif

Pandemi süreci geride kalıp yeni normale adım atılırken, önce iş yerlerine ulaşım ardından da tatil düşünceleri herkesin aklında. Ulaşımda toplu taşıma ve servislere alternatif olarak akla ilk gelenlerden bir tanesi ise motosiklet oluyor. Kask, eldiven gibi malzemelerle kendisini virüse karşı korumalı hisseden sürücüler, aynı zamanda yolda daha az vakit geçiriyor. Şehirden uzaklaşıp bireysel kalınabilecek alanlara, kamplara gideceklerin tercihi de iki tekerlek oluyor.

KÜÇÜK CC’DE ARTIŞ VAR

Motosiklet pazarında rakamlar son yıllarda giderek düşmüş olsa da pandemi dönemi ile birlikte özellikle düşük motor hacmine sahip motosikletlere talebin artış gösterdiği görülüyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı ve BMW Motosiklet Direktörü Başarı Erbaş, “Özellikle evde kalınan dönemde online satış sitelerinin hızla müşteri kazanması, paket servislerde kullanılan 250 cc ve altı scooterlar için olan talebi artırdı. Buna ek olarak, bireysel tüketicinin de ulaşım amaçlı olarak tercih etmeye başlaması bu talebi daha da artıracak. Motosikletin, kimseye temas etmeden ulaşım imkânı sağlıyor olması bu dönemde büyük bir avantaj” dedi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise küçük sınıfta artış olduğunu vurgulayarak; “250 cc ve altı sınıfta ocak ayından bu yana yüzde 12’lik bir artış yaşandı. İnsanların hem maliyet düşürme istekleri hem de otomobilden, toplu taşımadan motosiklete kaymaları bunda etkili oldu. Yeni başlayanların tercihi küçük motosikletler” dedi.

VERGİ EYLÜLDE KALKACAK

Adapazarı milletvekili ve milli sporcu Kenan Sofuoğlu yüzde 30’a çıkarak sektörü olumsuz yönde etkileyebilecek verginin iptal edilmesi yönünde bir rapor hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sundu. Ancak bu talep şu an için olumlu karşılanmadı. Kenan Sofuoğlu, “30 Eylül 2020’ye kadar konulan vergi bu tarihten sonra uzatılmayacak. Bu tarihten sonra verginin kaldırılması sektörde olası yaşanacak iş kayıplarının da önüne geçilmiş olundu” şeklinde görüş bildirdi.



TALEP FİYATLARI ARTTIRIYOR

Normal şartlarda yaz aylarına girilirken artış gösteren motosiklet satışları bu sene özellikle büyük cc’li motosikletlerde ikinci ele kayacak gibi görünüyor. Gelen yüzde 10’luk ek vergi ve kurların değişkenliği ile motosiklet fiyatlarında yaşanan yüzde 25-30’luk artışlar bu değişimde büyük rol oynuyor. MOTED Başkanı Başarı Erbaş, “Küçük cc’li motosikletlerde ciddi bir talep artışı gözlemlememize karşın büyük cc’li motosikletlerde yaşanan fiyat artışı talebi ikinci ele kaydırıyor. Bu da ikinci el fiyatlarının sıfıra paralel olarak artmasına sebep oluyor” dedi.

SEKTÖR PASTIRMA YAZINI BEKLİYOR

Bülent Kılıçer, “Toplam satışlara baktığımızda nisan ayında geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 20’lik bir daralma var. İnsanlar aynı motosiklete eylül ayında verginin kaldırılması ile birlikte yüzde 10 daha az ödeyecekken yazın motosiklet almayacaktır. Özellikle büyük cc’li motosikletlerde yaz aylarında bir durgunluk yaşanacak. Talep sonbahara ötelenecek” diye konuştu.

‘DOĞAYA KAÇIŞTA TERCİH MOTOSİKLET’

Ulaşımın yanı sıra bireysel tatillerde motosikletin önemli bir alternatif olduğunu vurgulayan Başarı Erbaş, “Şehirlerarası seyahat yasağı kaltığı zaman motosiklet seyahatlerinin artacağına inanıyorum. Şehirden, kalabalıktan uzak, virüs korkusu olmadan, en güzel rahatlama olanaklarından bir tanesi. Bu sayede her şeye rağmen motosiklete talep artacak” dedi.