‘İki teker’in yükselişi

Mobilite sektörü değişimini sürdürürken, otomotiv firmaları mobilite şirketleri haline dönüşürken pandemi süreci iki tekerlekli ulaşım konusunda dönüşüme de sahne oldu. Hem ulaşım amaçlı hem de sportif amaçlı bisiklet kullanımı dünya çapında artış gösterdi. Toplu taşımadan uzak durmak isteyen büyük bir kesim bireysel taşıt alımına yönelirken, hem otomobile göre düşük kullanım maliyetleri, hem çevreci yapısı hem de sağlıklı ve sportif olması dolayısıyla bisiklet 2020 yılının kazananı konumunda yer aldı.

50 MİLYON EURO İHRACAT

Pandemi etkisinin en yüksek hissedildiği ülkelerin içerisinde olduğu Avrupa ve Amerika’da bisiklet satışları beklenenin çok üzerinde bir talep görürken, Türkiye’ye yansıması da büyük oldu. Birleşik Krallık’ın başı çektiği önde gelen Avrupa ülkelerinde 2020 yılının bazı aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 110’un üzerinde pazar büyümesi dikkat çekti. Yıl toplamında ise bisiklet satışlarında yüzde 50’lerin üzerinde bir büyüme göze çarptı.

Türkiye’de de bisiklete olan ilgi artarken, sektörün ihracata da katkısı oldu. Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, “2020 yılını 50 milyon Euro üzerinde net bir ihracat ile kapattığımızı söyleyebiliriz. İhracat hamlelerimiz, özellikle ithal ara mamul İlave Gümrük Vergisi (İGV) ve Gözetim oranlarında sektörümüz lehine yapılan ve yapılacak düzenlemeler ile daha da kuvvetlenecektir” dedi.

SALGIN DÖNEMİNDE BİSİKLET YARIŞLARI

Dünya çapında birçok spor organizasyonu koronavirüs salgınından ciddi şekilde etkilenirken, salgının ilk yayılma sürecinde ertelenen büyük bisiklet yarışları daha sonradan pandemi önlemleri ile yapıldı. Aralarında Fransa (Tour de France), İspanya (La Vuelta) ve İtalya (Giro D’Italia) Bisiklet Turları’nın olduğu büyük turlar, alınan önlemler ile gerçekleştirilebildi. Ancak Türkiye maalesef Antalya’da gerçekleştirilen yılın önemli organizasyonlarından bir tanesinin iptali ile sezona başladı. Buna karşın federasyonun düzenlediği yerel yarışlar ise faaliyetlerine devam ediyor.

DONDURUCU SOĞUKTA YARIŞLARA KATILDIK

Geçen hafta Muğla ilinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Bisiklet İl Birinciliği yarışı sezona heyecanlı bir başlangıç yapılmasını sağladı. Mayıs ayında gerçekleştirilmesi hedeflenen Türkiye Şampiyonası öncesi düzenlenen yarışa ben de katıldım. İlin farklı ilçelerinden hem bireysel lisansla hem de takımlar aracılığıyla katılım gösterilebilen bu yarışta ocak ayının dondurucu soğuğuna rağmen 7 farklı yaş kategorisinde toplam 94 bisikletçi yarıştı. Yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini alırken Genel klasman birincisi ise Marmaris bölgesi takımlarından Caria Velomaris’in 19 yaşındaki sporcusu Emir Yargıç oldu. Ben kendi yaş kategorimde beşinci sırada yer aldım. Federasyon yarışlarının yanı sıra özel Gran Fondo yarışları da gerçekleştirilecek. Nisan ayı sonunda Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) Gran Fondo Serisi’nin Türkiye ayağı Antalya’da düzenlenecek. Uluslarası katılımcılarla düzenlenecek bu yarışın turizme de katkısının yüksek olması bekleniyor.

‘YERLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETE TOGG İLHAMI’

Bisiklet endüstrisi gelişen teknolojilerin de etkisi ile birlikte her geçen yıl yenilikleri ile dikkat çekiyor. Özellikle elektrikli teknolojilerin mobilitenin önemli parçası haline gelmesi ile birlikte bisiklet sektöründe de elektrikli dönüşüm göze çarpmaya başladı.

Günlük ulaşımın pandemi süreci ile birlikte önemli parçası haline gelen bisikletler, elektrikli teknoloji ile birlikte çok daha fazla yaygınlaşmaya aday. Yerli üretimin, ihraç kabiliyetinde ve sürdürülebilir olması anlamında son derece kararlı olduklarını vurgulayan Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, “Yerli elektrikli bisiklet markamız için inanç ve sabır ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli elektrikli otomobil projesi bizlere doğrudan ilham ve destek oluyor. Bilindiği üzere yerli ve milli pil üretiminde gelinen nokta yerli ve milli elektrikli bisiklet projemizde bizlerin elini kuvvetlendirdi. Hayal aşamasından planlama fazına geçtik” şeklinde konuştu.

1.500-10.000 TL

Şehir bisikletleri için satış fiyat aralığı

1.500-15.000 TL

Katlanır bisikletlerin piyasadaki satış fiyatları

1.500-100.000 TL

Dağ bisikletleri için belirlenen satış fiyatları

2.000-100.000 TL

Yol bisikletleri için ödenmesi gereken bedel

50-1.000 TL

Kalitesine göre bisiklet kıyafetleri için belirlenen fiyatlar

500-20.000 TL

Jant-vites sistemi ve yedek parça fiyatları