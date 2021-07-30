‘İki tekere’ yoğun ilgi

2020 yılının beklentilerin üzerinde kapanmasının ardından geçen yılın ortalarında getirilen ek verginin kaldırılması ile birlikte 2021 senesi motosiklet sektörünün umutla baktığı bir yıl olarak başladı. Değişken döviz kurları ile birlikte yükselen fiyatlara karşın talep sürdü. İlk 6 ayda tescil edilen motosiklet rakamı geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 36.8 daha yüksek oldu. TÜİK verilerine göre Haziran 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösteren motosiklet tescil adetleri 31 bin 542 oldu. Geçen yılın haziran ayında bu rakam 29 bin 491 adetti. İlk 6 aylık dönemin toplam satış rakamı ise 118 bin 656 adet oldu.

15 YILIN ZİRVESİ

Motosiklet sektörü 2005 yılında 202.5 bin 2006 yılında ise rekor bir seviye olan 373 bin seviyesine ulaşmıştı. O dönemden bu yana ilk defa zorlu pandemi sürecinde 200 bin seviyesinin üzerini görmeyi başardı ve geçen seneyi 208 bin 500 adet seviyesinde kapattı. 2021 ise geçen yılın yaklaşık 30 bin adet üzerinde. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin paylaştığı 2021 yıl sonu pazar tahmini verilerinde yılın 240 bin adet seviyesinde kapanacağı öngörülüyor.



2021’İN GÖZDESİ 50 CC

PANDEMİ sürecinde bireysel taşıtlanmaya yönelen tüketici özellikle motosiklet satışlarının artışında önemli rol oynamıştı. Bu dönemde tüketiciler özellikle düşük fiyatlı, bakım ve kullanım maliyeti daha düşük olan ve B sınıfı (otomobil) ehliyeti ile kullanılabilen 50 cc ve altı motosikletleri tercih etti. 2019 yılı toplamında ilk 6 aylık dönemde yalnızca 16 bin adet seviyelerine ulaşabilen 50 cc motosiklet satışları, 2020’de 29 bin seviyesine kadar yükselirken bu yılın ocak-haziran döneminde 45 bin 346 adede ulaştı ve toplam pazar içerisinde yüzde 38’lik bir pay elde etti.

MOTOSİKLETTE ÇİP KRİZİ ETKİSİ

ÖZELLİKLE otomotiv sektörünün ciddi yaralarından bir tanesi haline gelen ve fabrikaların üretime ara vermesine sebep olan yarı iletken çip krizi yayılmaya devam ediyor. Motosiklet sektörü de 2021 yılında bu krizden payına düşeni alıyor. Önde gelen Uzakdoğulu üreticiler başta olmak üzere birçok motosiklet üreticisi fabrikalarında çip krizi nedeniyle sınırlı adetlerde üretim yapıyorlar. Bu da talep yoğun şekilde devam ederken tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi tedarik sıkıntısını gündeme getiriyor.

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