İki teker tam gaz devam

Dünya çapında büyük krizlere sebep olan ve özellikle otomotiv, ulaşım ve turizm sektörlerini oldukça etkileyen koronavirüs krizinin Türkiye’ye yansıması bambaşka oldu. 2020 yılında otomotiv ve motosiklet pazarlarında beklenenin çok üzerine çıkan bir iç pazarı geride bıraktık. Artan bireysel taşıtlanma talebi bunun en başında gelen etkenlerden olarak gösterilirken 2021 yılının ilk iki ayında da bu talep artarak devam etti. 2021 Şubat ayı TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan motosiklet adedi 12 bin 517 adet olurken geçtiğimiz yılın ikinci ayında bu rakam 8 bin 85 seviyesindeydi. İlk iki ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre satış rakamları yüzde 60 oranında artış gösterdi.

E-TİCARET ARTTIRDI

Motosiklet satışlarındaki bu artışın önemli sebeplerinden bir tanesi toplu taşımadan uzaklaşarak bireysel taşıt alımına yönelim olarak görülse de başta gelen sebeplerden birisi de e-ticaretteki patlama. Pandemi dönemi ile birlikte online alışverişlerin artışı, kapanan dükkanların paket servise ağırlık vermesi gibi sebepler 250 cc ve altındaki kurye motosikletlerinde de bir satış patlaması yaşanmasına sebep oldu. İlk 2 ayda 23 bin adetlik satış rakamına ulaşan pazarın 21 bin adet civarını 250 cc ve altı motosikletler oluşturdu.

REKORA KOŞUYOR

2020 yılında değişken kurlar, getirilen ek vergi ve artan fiyatlar ile düşüş yaşaması beklenen pazarda her şeye rağmen 210 bin adet seviyesine çıkan bir satış rakamı göze çarpmıştı. Elde edilen bu iç pazar performansı ise 300 bin seviyesinin üzerine çıkılan 2006 yılından bu yana elde edilen en yüksek satış rakamı olmuştu. 2021 yılının ilk 2 ayındaki büyüme ise bu sene geçen senenin de üzerinde kapanacağını gözler önüne seriyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin yıl sonu satış tahmini 240 bin seviyelerinde güncellendi.

50 CC’DE SATIŞ PATLAMASI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl, hiç olmadığı kadar popülerleşen ve toplu taşımaya birinci alternatif olan 50 cc kategorisi de düşük satınalma ve kullanım maliyetleri ile gözde olmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk iki aylık döneminde 6 bin 748 adetlik satış rakamı elde eden 50 cc motosiklet kategorisinde önceki yıla göre yarı yarıya daha fazla bir satış göze çarpıyor. 2020 yılının ilk 2 ayında 50 cc motosiklet satış rakamı 3 bin 91 adet olurken 2019’da ise bu rakam yalnızca 1.715’te kalmıştı. Bununla birlikte elektrikli satışlarında da artış göze çarpıyor. 2019 yılının ocak-şubat döneminde 403, 2020 yılının ilk 2 ayında 487 olan elektrikli satışları bu senenin aynı döneminde ise 1.069 adete yükseldi.

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