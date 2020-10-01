İki teker hız kesmiyor

Ancak koronavirüs etkilerinin azalması sonrasında başlayan normalleşme sürecinde bunun tam tersi bir ortam göze çarptı. Toplu taşımadan uzaklaşan tüketici otomobile ve motosiklete yönelirken özellikle küçük cc’li motosikletler bu konuda başı çekti.

AĞUSTOSTA COŞTU

Pandemi döneminin sona ermesi ile birlikte gündeme gelen motosikletlere ek ÖTV’ye rağmen yaz aylarında motosiklet satışları her geçen ay yükseldi. Ağustos ayında ise bu yükseliş zirve yaptı. TÜİK verilerine göre, ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 oranında artarak 25 bin 425 oldu. 2019 yılı aynı ayında ise bu rakam13 bin 77’ydi. Ocak-ağustos döneminde de artış gözlemlendi. 2020 yılı ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre tescil adetleri yüzde 29 oranında arttı ve toplam rakam 143 bin 237 oldu. Sene sonu tahminleri ise 175-180 bin aralığına güncellendi.

DÜŞÜK MALİYET

Tüketicinin motosiklete yönelmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi toplu taşımadan uzaklaşmak olurken bununla birlikte maliyetlerin düşük olması da rol oynadı. Motosiklet pazarındaki artışın büyük bölümünü 250 cc altı ve 50 cc motosikletlerin oluşturduğu göz önüne alındığında, hem fiyat avantajı hem MTV avantajı hem de bakım maliyetlerindeki avantajlar ortaya çıkıyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş “Büyümeyi tetikleyen 250 cc altındaki motosikletler oldu. Özellikle 50 ve 100 cc’de artış çok yüksek. Bu önemli bir veri çünkü çoğunun yeni motosiklete başlayan insanlar olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki toplu taşımadan uzaklaşma isteği bu talebi artırdı. Bireysel ve ucuz olması 50 cc’de MTV olmaması, ehliyet avantajı gibi sebepler tercihi bu alana kaydırdı” dedi.

‘GÜNEYDE ARTIŞ ÇOK FAZLA OLDU’

Yaz aylarında motosiklet satışlarındaki artışın büyük bölümü güney illerinde olduğunu belirten Erbaş, “Artışta pandemi dönemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmanın etkili olduğunu düşünüyorum. Bu gelişmeyi yazlık sahiplerinin daha uzun süre orada kalabilme imkanına bağlayabiliriz. İki tekerlek, yakın çevrede ulaşım imkanını çok kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.

‘BÜYÜK CC’DE ADETLER DÜŞÜYOR’

Tıpkı geçtiğimiz aylarda otomotiv sektöründe çok tartışma yaratan ÖTV düzenlemesi gibi motosiklette de yaz aylarının başında konulan ek vergi fiyatların artmasına sebep olmuştu. Bu ek vergi normal şartlarda eylül ayı itibariyle kalkacaktı ancak yıl sonuna kadar uzatıldı. Vergilendirmedeki bu değişim özellikle büyük cc motosiklet fiyatlarını ve satışlarını etkiliyor. Başarı Erbaş: “Büyük cc motosiklet satışlarında adetler düşüyor ama alımlarının çoğu fiyatların daha da artma endişesi ve bazıları için de yatırım olarak görmesinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Tabii ki diğer bir olumsuz yönü de var işin, fiyatların yükselmesi günden güne büyük cc motosikletleri erişilebilir olmaktan çıkartıyor” dedi.