İki şirketin sermaye artırımına onay

Haberin Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu, Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 420 milyon TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 580 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 1 milyar TL'ye çıkacak.

Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

PEGASUS'TAN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

SPK, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 397 milyon 700 bin 293 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 102 milyon 299 bin 707 TL olan sermayesi artırım sonrası 500 milyon TL'ye çıkacak.