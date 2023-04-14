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İki şirketin halka arzına onay

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#Halka Arz#SPK#Şirket
İki şirketin halka arzına onay
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:03

Sermaye Piyasası Kurulu açıkladığı son bültende iki şirketin daha halka arzına onay verdiğini duyurdu.

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SPK, CW Enerji Mühendislik ve Grainturk Tarım'ın halka arzını onayladı.

Buna göre CW Enerji Mühendislik'in 105 milyon lira olan mevcut sermayesi 123 milyon 750 bine yükseltilecek. 18 milyon 750 bin liralık bedelli sermaye artışı yapılacak. Planlanan 6 milyon 250 bin pay satışı ek olarak da 5 milyon pay satışı gerçekleştirilecek. Hisse fiyatı ise 108,60 lira olacak.
Mevcut ortaklardan Tarzan Tarık Sarvan’ın sahip olduğu 6.250.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan yine Tarzan Tarık Sarvan’a ait 5.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

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Grainturk Tarım ise 100 milyon lira olan sermayesini 25 milyon lira artıracak ve 125 milyon liraya çıkaracak. Şirketin payları 17,60 liradan halka arz olacak.

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#Halka Arz#SPK#Şirket

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