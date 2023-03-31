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İki şirket daha halka arz oluyor

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#Halka Arz#CVK Maden#Koza Polyester
İki şirket daha halka arz oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 08:24

Sermaye Piyasası Kurulu Koza Polyester ve CVK Maden'in halka arzını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ ve CVK Maden'in halka arzına onay verdi. 

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Koza Polyester'in mevcut 193 milyon TL olan sermayesinin 216 milyon 160 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 23,16 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Sait Akınal'a ait 10 milyon 615 bin TL ve Suat Akınal'a ait 10 milyon 615 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 24,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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CVK MADEN'DE FİYAT 105 LİRA

SPK haftalık bülteninde yer alan bir diğer halka arz kararına göre, CVK Maden'in mevcut 35 milyon TL olan sermayesinin 42 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 7 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Begüm Çevik'e ait 1,4 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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#Halka Arz#CVK Maden#Koza Polyester

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