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İki şirket daha borsaya geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#Baydöner#Enerya Enerji
İki şirket daha borsaya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:12

Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner ve Enerya Enerji'nin halka açılma taleplerini onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner Restoranları AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 70 milyon TL olan sermayesinin 84 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ferudun Tunçer’e ait 2 milyon TL ve Levent Yılmaz’a ait 2 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere, toplam 18 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 21,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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ENERYA ENERJİ HALKA AÇILIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ENERYA ENERJİ AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 120 milyon TL olan sermayesinin 145 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ’ye ait 14 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 39 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 88,76 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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#Borsa İstanbul#Baydöner#Enerya Enerji

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