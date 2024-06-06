İki şirket daha 2024 birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Sabancı Holding, yaptığı açıklamada ilk 3 ayda kombine satışlarının 239 milyar TL seviyesine yükseldiğini, Holding’de kombine FAVÖK’ün 33,3 milyar TL olarak gerçekleştiğini, banka dışı FAVÖK marjının ise 1,3 puan arttığını duyurdu. Açıklamada 2023 yıl sonunda 7 milyar TL seviyesinde bulunan Holding’in nakit pozisyonunun Exsa birleşmesinin tamamlanması ve temettü gelirlerinin etkisi ile 14,4 milyar TL’ye yükseldiği belirtildi.

2023 yılı kârı üzerinden dağıttığı yaklaşık 6,2 milyar TL’lik temettü ile hisse başı temettü miktarının yıllık bazda yüzde 68 arttığı duyurulurken, ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirildiği vurgulandı.

OYAK ÇİMENTO: NET KÂRIMIZ 807 MİLYON TL

2024 yılı Birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan bir diğer şirket OYAK Çimento ise FAVÖK marjının yüzde 23.4 seviyesinde gerçekleştiğini, net kârın ise geçen seneye göre yüzde 94’lük artışla 807 milyon TL’ye yükseldiğini duyurdu.