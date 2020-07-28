İki sıfırı atan borsa yükseldi

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten iki sıfır atıyor” denildi ve şu bilgiler verildi: “Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul´da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, dün hayata geçirilen; Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç” ifadesini kullanan Bakan Albayrak, “23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

PAHALI ALGISI KIRILIR

Borsa İstanbul’da 23 yıl aradan sonra tekrar endekslerden iki sıfır atılırken, analistler, hayata geçen uygulamanın psikolojik açıdan 100 binlerle ifade edilen BIST 100 endeksindeki ‘pahalı algısını’ ortadan kaldırabileceğine dikkati çekti. Analistler, dünya geneline bakıldığında, endekslerin büyük kısmının 1.000 ila 5.000 arasında olduğuna dikkati çekerek, atılan adımın teorik olarak bir anlam ifade etmese de psikolojik etkisinin uzun vadede pozitif anlamda destekleyici olabileceğini söyledi. Endeksteki sadeleşmenin, teknolojik olarak bir çok adım atmış ve altyapı yatırımları ile dünya borsaları arasında gösterilen Borsa İstanbul için doğru bir karar olduğunu aktaran analistler, Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin yanı sıra gelişen sermaye piyasası ile de dünyada öne çıktığını söyledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi iki sıfırdan arındığı ilk günü, yüzde 0.31 değer kazancıyla 1.195,67 puandan tamamladı. Ayrıca BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 0.53 artışla 1.315,05 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.